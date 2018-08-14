自由開講》真假仙的國民黨？！

◎ 郭靖

韓國等地設置慰安婦銅像，引起日本不滿，最近傳出台灣也要設慰安婦銅像，地點將在台南市，消息傳出後，日本《產經新聞》查證，指銅像將設在國民黨台南市黨部的土地內，並寫道這次設銅像是「在野的國民黨參與」。

韓國日前設置慰安婦銅像，引起日方不滿。（美聯社）

報導提到，雖然該慰安婦像是以人權團體的名義設置，但設置地點在國民黨台南市黨部的土地內，國民黨前主席馬英九今天也會出席主持揭幕。國民黨與馬英九如果可真有心，為何不為國民黨以前在金設置831軍中「樂園」道歉？如果當年日本的軍中「樂園」是強逼民女所為，那麼 831軍中「樂園」的婦女是否都是自願的？

其實比慰安婦問題更嚴重百倍的人權問題，國民黨是否認真面對？如二二八事件與白色恐怖，有多少人被殺被關而妻離子散、家破人亡？如淡水淡江中學陳能通校長與黃阿統老師、嘉義畫家陳澄波與花蓮醫師張七郎父子三人，人家是「匪諜」或「暴徒」嗎？為何用那麼殘忍手段殺害人家？雖然非蔣介石親手所殺，但是蔣介石能推卸責任嗎？如果可以，希特勒為何不可以？

前總統馬英九（左著西裝者）參加南市慰安婦銅像揭幕。（資料照）

由於威權統治，所以可以縱容自己政黨與高官巧取豪奪，累積成今日龐大不法黨產與家產，按照德國與波蘭的轉型正義，這樣的政黨早已被宣布為非法政黨，殺人者與密告者都要受到司法審判，不法黨產與家產也都要被充公，賠償所有以前受害人與其家屬，哪有還可以如此囂張？企圖以日本慰安婦議題來規避自己應該承當的歷史責任？哪裡還有臉批評小英的政策與外交之行？

如今小英總統為了外交，萬里迢迢飛往國外，在美國過境，國民黨不歡迎也罷，居然還與中國海外民眾站在一起，共同反對小英的外交之行，像話嗎？如今假慰安婦議題漂白自己，能騙得了誰？有些台灣人為何要加入這種「背骨」爛黨，為他賣命？對得起自己祖先嗎？！

（教師）

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