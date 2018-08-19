自由開講》承認自己是中國人就會一切OK嗎？

◎徐堃硯

中國人強了，但仍然卑怯

中共政權在「一部分人先富起來」、「全面建設小康社會後」政策後，逐步發展成世界第二大經濟體，然從領導人起，開始志得意滿，腦袋發燒，發願「中國製造2025」豪語，且要「走向世界舞台中央」，並到處宣揚「建立人類命運共同體」。

儘管中共所言「中國方案」，卻大有「順我者昌」之相，然而中共卻鼓動部分腦袋發燒的中國鄉民，發燒到喪失邏輯，逢台必反，如文革般大翻舊帳，舉如宋芸樺過往曾講「最喜歡的國家」是臺灣時，便被扣上台獨，迫使她循周子瑜模式，作出「我是中國人」聲明，以平息大陸網民玻璃心的自卑；同理，當蔡總統過境美國受到在美營業85度C咖啡的員工迎接，《環球時報》亦不改其卑怯本質，莫名其妙稱85度C「令人氣憤」，且煽動鄉民揚言抵制，迫使85度C表態，宣示支持「92共識」、「兩岸一家親」。

蔡英文過境美國時造訪85度C分店，畫面曝光後85度C中國官網被迫發聲明道歉。（圖擷自立委蔡適應臉書）

中國妄自尊大，以為財大氣粗即可頤指氣使

首先，當前美台關係升溫，除有中國不斷對台文攻武嚇後，而其根本原因還是中共數十年來搭全球化便車後，仍須面對美國及全球秩序的挑戰，加上美川普政府早已把中共定位為戰略競爭者，日歐、美歐都分別聯手準備應付中共的現今局勢，中共若尊重國際法治、不企圖改變世界現狀，這些就不會發生。

醒醒吧，周子瑜、宋芸樺、85度C表達「我是中國人」並非重點，正如魯迅所說「墨寫的謊言掩蓋不了血寫的事實」，就算再怎麼支持兩岸一家親、九二共識，只要不服從中國共產黨，最後都難逃活不成的命運。

日前蔡總統參訪雷根圖書館時，引用雷根總統「任何事件都可以談，除了我們的自由與未來不能妥協」名言。（圖擷自立委蔡適應臉書）

台灣應厚植軟實力，捍衛民主普世價值

21世紀的中共政權仍有魯迅批判深藏於中國國民性格的「卑怯」，當阿Q成了趙太爺，更是變本加利地恃強凌弱。

如同蔡總統引用雷根總統「任何事件都可以談，除了我們的自由與未來不能妥協」名言，然而對待中共「任何事件都可以談，除了中國共產黨永遠執政不能妥協」的政權思維，台灣面對此等對手，務必要記住德國梅克爾總理的座右銘「自由的秘密是勇氣」，這才是台灣引以為傲的骨氣態度及格局高度。

（北部私立大學助理教授，研究國際關係、 兩岸關係、政治公關及移民法令）

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