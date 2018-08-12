自由開講》真不知羅瑩雪的良知何在？

◎展昭

近年來藍綠對抗嚴重，媒體出現一個所謂「無色覺醒」，認為台灣人94%是無黨籍，政治何必談藍綠？政治人物應該以「中道理性」問政，追求民眾最大福祉是尚。雖然柯文哲是其中一個顯著代表，但是在該節目中出現的人物，卻清一色都是國民黨或親國民黨的政治人物，前法務部長羅瑩雪是其中之一。

日前無意中看到羅螢雪在分析綠色恐怖與白色恐怖有何不同，覺得實在很荒謬。她說，以前蔣介石與國民黨剛到台灣，面臨共產黨威脅，到處是匪諜，為了避免台灣被赤化，「不得已」實施戒嚴，大肆逮捕異議人士，又由於當時司法人員素質差，難免發生公報私仇的事。反觀近年來的民進黨政府，實施所謂「綠色恐怖」，沒收國民黨與婦聯會等附隨組織的財產，全然罔顧「法律」，可說比白色恐怖還「恐怖」。如果共產黨那麼恐怖，近年來羅瑩雪與一堆國民黨高官前往中國朝拜又為何？

日前無意中看到羅螢雪在分析綠色恐怖與白色恐怖有何不同，覺得實在很荒謬。（無色覺醒臉書影片截圖）

如此歪論，真叫人吐血！真不知他台大法律系事怎麼念的？居然還是紐約大學刑事犯罪學碩士！難道羅瑩雪沒有讀過真實歷史，知道國民黨就是一個強盜政權嗎？否則它與婦聯會等附隨組織的龐大財產是怎麼來的？無不都是日本留下的財產、民間人士的家產，還有許多加工區女工的血汗錢。小英政府將國民黨這些不法所得討回，還給國家與人民，有錯嗎？看看德國是怎麼處理以前納粹及東德的轉型正義便知。何況民進黨的所謂「綠色恐怖」，只不過代主人向國民黨索回不法黨產，而國民黨的「白色恐怖」，則是為了自己政權，令許多人家破人亡，財產也被剝奪！真不知羅瑩雪的良知何在？

德國與東歐國家的例子顯示，落實轉型正義，索討不法政黨的黨產，拆除獨裁者銅像與肖像，並無限期追訴違反人道的元兇與其所有幫兇，不僅不會造成社會的對立與衝突，也不會影響其經濟發展，恰恰相反，反而是促進社會公平正義、國家認同與經濟發展的重要基礎。即使是最近幾年，一些以前納粹的幫兇，都無法免除德國司法的追訴，然而羅瑩雪擔任法務部長時，非旦從未替林義雄家屬與陳文成命案伸張正義，如今反而幫國民黨的不法黨產辯護，這是念法律人應有的良知嗎？

不久前，中國國台辦發言人安峰山趁縫插針，謂：台灣目前出現「無色覺醒」現象，有輿論還認為應讓國民黨、民進黨和共產黨來比賽，看誰更愛台灣。他並呼應說，一個制度、政黨的吸引力，取決能否把人民對美好生活追求當成奮鬥目標，讓民眾獲得好處；只會空喊「愛台灣」或標榜所謂「普世價值」，都於事無補。很明顯，到底誰在與對岸呼應？若沒有堅持自由、民主與人權之普世價值，可能帶動社會公平正義與經濟發展嗎？若只有得吃與睡，沒有自由、民主與人權，則與豬仔有何兩樣？

不久前，中國國台辦發言人安峰山趁縫插針，謂：台灣目前出現「無色覺醒」現象，有輿論還認為應讓國民黨、民進黨和共產黨來比賽，看誰更愛台灣。（中央社）

「無色覺醒」 不是與柯文哲的主張很相似嗎？試問，中共有無滿足民之所欲？先自己做做看再來說。首先，中國的各縣市長至中央最高領導人，是否都能由人民直選？是否能容許國民黨與民進黨進入中國與其競爭？是否容許各政黨提名自己人參選各級民代，進入各地區議會與中央國會，面對面質詢各部會官員，監督政府施政？是否允許各家媒體成立政論節目，讓名嘴與「主人」強力批判政府的施政？如果可以做得到，再來對台灣說不遲，不要空頭說白話，白七一牛車！

眾所周知，國共兩黨一向崇尚一黨威權統治，嚮往所謂「英明聖君」領導，如同朱元璋、康熙、雍正與乾隆那樣的「明君」，但可知他們皇朝最後為何會腐敗與滅亡嗎？不就是專制極權所致嗎？畢竟南斯拉夫政治家吉拉斯曾說：「專制帶來腐敗，越專制就越腐敗」。國共兩黨如果還在成王敗寇的歷史中爭權奪利，爾虞我詐，對人民是幸福的嗎？獨裁統治雖然可以加速建設，可是貪汙腐敗也會隨之而來，因為沒有政黨與媒體的監督，各地區掌握權力的人，自然就會胡來亂來，這也就是近年來中國各地貪官汙吏抓不勝抓的原因。

當然，在台灣最大的貪腐政黨就是國民黨，否則國民黨如何合理說明他們龐大黨產與家產怎麼來？

國民黨高官為何一個比一個有錢，許多人還貪得無厭，以黨職年資併公職年資，連十八趴也都要？前國民黨高官陳X金更無恥呼籲公務員說：「大家能撈就撈，能混就混，只要自己好就好，國家讓他倒沒關係」，當時在場的韓國瑜、郝龍斌與胡志強等國民黨高官，居然都鼓掌叫好！這種爛黨還有何指望？為何還有一些台灣人加入這樣的政黨，還幫他們賣命，到底要不要臉？對得起自己祖先嗎？

前國民黨高官陳X金更無恥呼籲公務員說：「大家能撈就撈，能混就混，只要自己好就好，國家讓他倒沒關係」，當時在場的韓國瑜、郝龍斌與胡志強等國民黨高官，居然都鼓掌叫好！（影片截圖）

「無色覺醒」真的是我有生以來看過的最無恥的節目，因為主講人士都假裝中立與客觀，為民眾「謀福祉」，其實是顛倒是非、正邪不非、包藏禍心的一群小人，例如，他們擁護威權統治、挺管、擁核、支持黑箱課綱微調、黑箱服貿與不公不義的十八趴，反對轉型正義、黨產歸公、普世價值與拆除獨裁者銅像等大是大非，可說是假借民主反民主，假借無色，心中卻有顏色，可能是黑色或灰色！

綜觀「無色覺醒」的主講者，莫不都是一票統派傾中人士，會有這樣紅色丶黑色丶灰色卻假裝「無色」的論調，也就可想而知，其實從影片右上角打出「中X電子報」已經說明一切。遺憾的是，卻還有一些無知者相信他們的鬼話！所謂「無色覺醒」，真的是「無色」嗎？

（教師）

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