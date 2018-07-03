自由開講》經不起被「扒糞」的人，何必出來參選？

◎趙子龍

台北市都發局今天上午發新聞稿，依照都發局於6月25日的現勘， 以及文化大學於6月29日回函判定，確認文化大學「大群館」 違規作寄宿住宅使用， 要求文化大學及所有權人又昱實業有限公司應盡速改善並維護學生住 宿權益，都發局樂意提供行政協助，共同保障學生住宿之權益。

文化大學宿舍大群館爭議持續延燒，北市都發局今天指出：文大「大群館」不得作宿舍使用。（資料照）

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，第二住宅區（特） ，可做集合式住宅，但不得申請寄宿舍。 而大群館於1997年申請使用執照時， 為99個門牌的集合式住宅，並非「一門牌99戶」的寄宿生住宅」 。其實大群館作為集合住宅也不對，因為沒有廚房， 原本設計就是假「集合住宅」名義，以作為「寄宿住宅」或「 學生宿舍」之實，然後大撈文大與學生ㄧ筆，只要文大存在一天， 他們租金就收不完。

六年前年、郝市府時， 國民黨籍議員李慶元就已舉發該棟不符合消防安檢， 建管處認為大群館屬於建築物使用類組使用項目表的H1類組宿舍， 應比照宿舍作公安申報；但同年都發局都市規劃科也發函， 仍認定大群館屬多門牌住宅，雖出租供學生使用， 仍屬於集合式住宅，造成局處內出現自相互矛盾的解釋。

難怪柯文哲說，選舉就像一面照妖鏡，不選舉就沒事、 一選舉就有問題。就像前勞委會主委王如玄，如果她不參選， 誰知道她軍宅買那麼多？國家不可以這樣，「是就是、不是就不是」 。國民黨人才不管這些，總是以合法名義掩飾非法之實， 大賺民眾的稅金。如王如玄的軍宅案， 國家花數千億元幫軍眷蓋國宅，許多軍眷因已有住屋，所以將「 半滿半送」的 軍眷國宅出售，獲利數百萬至上千萬元不等， 王如玄利用自己法律知識與特權，從中也獲利不少， 社會的不公不義在此。

如王如玄的軍宅案，國家花數千億元幫軍眷蓋國宅，許多軍眷因已有住屋，所以將「半滿半送」的 軍眷蓋國宅，獲利數百萬至上千萬元不等。（資料照）

誠如柯文哲所說，這個國家每一個人都在法律邊緣，你不選舉的話， 就「安居樂業」，一選舉的話你就慘了， 所以要是不知道做過什麼壞事，去報名選舉就可以了， 馬上祖宗八代都被挖出來了。只可惜，侯友宜沒有自知之明， 自以為「神不知、鬼不覺」，讓自家可以每年獲利上千萬元， 又不用繳所得稅！

民進黨人可以經得起人家「扒糞」的考驗，國民黨人為何不行？ 經不起被「扒糞」的人，何必出來參選？ 畢竟百里侯等重要官員的操守，須嚴格受檢驗，乃民主政治常態， 否則屆時若選出一位會「歪哥」的人，市民不就慘兮兮？ 若只希望人家談政見，何用？馬英九當初的「六三三」、「 黨產歸零」與「年改」等政見多漂亮？然而其八年總統任內有完成任 何一項嗎？

這個國家每一個人都在法律邊緣，你不選舉的話，就「安居樂業」，一選舉的話你就慘了，所以要是不知道做過什麼壞事，去報名選舉就可以了，馬上祖宗八代都被挖出來了。圖為2018新北市長參選人侯友宜。（資料照）

（教師）

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