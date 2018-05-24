自由開講》「綠色恐怖」比「白色恐怖」可怕嗎？

◎展昭

日前針對管案遴選委員被司法當證人約談，有建中與武陵高中受教育部關切，統派媒體與人士就說這是「綠色恐怖」，真是滑天下之大稽。試問，「綠色恐怖」如何與以前的「白色恐怖」相提並論？以前是特務直接到家裡抓人，然後羅織罪名槍決，而現在只是電話約談或關切，且對當事人完全保密，談得上甚麼恐怖？

日前針對管案遴選委員被司法當證人約談，有建中與武陵高中受教育部關切，統派媒體與人士就說這是「綠色恐怖」，真是滑天下之大稽。圖為管中閔被檢舉涉背信、偽文等四案。（記者製圖）

司法與教育部之所以這麼做，只是想了解台大遴選過程出了甚麼問題，為何最後選出一個比上一任校長還有問題的人，明明是校務會議第二最不被推薦的人，且平常開口閉口自稱「爺們」的公子哥兒般人物，最後卻能勝出，真是令人跌破眼鏡。不僅是部分台大師生質疑，校友與社會大眾也很納悶。如果不調查原委，這樣的校長能不貽笑大方嗎？更何況其中可能牽涉重大利益交換。從國共兩黨與廈門大學的聲援中，不難看出其中端倪。這不是政治力介入，甚麼才是？

統派人士還引用德國馬丁牧師二戰時被希特勒下令送進集中營所說的話：「起初他們追殺共產主義者，我不是共產主義者，我不說話；接著他們追殺猶太人，我不是猶太人，我不說話；後來他們追殺工會成員，我不是工會成員，我不說話；他們追殺天主教徒，我不是天主教徒，我還是不說話；最後，他們奔向我來，沒有人站起來為我說話。」又更可笑了，簡直牛頭不對馬嘴。

試問，蔡總統就職兩年多來，有如希特勒或兩蔣時代非法逮補拘禁或槍斃任何一位政治犯嗎？有羅織前總統貪汙罪名，在三審尚未定讞之前，就指派法官將剛卸任不久的前總統收押嗎？有女檢察官聚餐時扮演前總統被收押的鏡頭嗎？有半夜派特務到人家家裡抓人，讓人妻離子散、家破人亡嗎？有因為人家組織讀書會、看了些禁書，就說人家是匪諜嗎？有因為學生到日本會見異議人士，就到學校捉人並加上「叛亂」罪名嗎？

試問，蔡總統就職兩年多來，有如希特勒或兩蔣時代非法逮補拘禁或槍斃任何一位政治犯嗎？（中央社）

政治受難者施明雄曾說自己親身經歷：「1962年暑假，我從國防醫學院回高雄，有一天大哥施明正被幾個粗壯大漢在管區警員指認下，沒有出示拘票就強力擄押逮走。隔30幾小時，我正從浴室洗完澡出來，那個警員又帶著幾個粗漢進來，大喊：『施明雄！施明雄！』警員一指我，兩個大漢粗暴地一左一右挾扣我兩臂，當然沒有出示任何拘票逮捕令，我出聲：『請讓我穿件外衣套雙鞋吧！』但他們大聲咆哮：『不用穿了，馬上回來！』我只穿條卡其褲夾著露趾藍白拖，這一走，和大哥5年後才能從台東泰源監獄回來高雄！」

不久施明德也被抓，罪名是1959年秋天，施明德砲校畢業要赴金門服役，他大哥在家炒了幾道菜請施明德的幾個高雄中學同學話別，被人密告，特務認定這餐飯有「叛亂」意圖。其實二二八事件時，畫家陳澄波、醫師張七郎，教授林茂生、校長陳能通、法官吳鴻棋，還有白色恐怖的許強醫師等人，可說當時台灣各界菁英人士無一倖免，這樣的「白色恐怖」才是真正的恐怖吧？

其實二二八事件時，畫家陳澄波、醫師張七郎，教授林茂生、校長陳能通、法官吳鴻棋，還有白色恐怖的許強醫師等人，可說當時台灣各界菁英人士無一倖免，這樣的「白色恐怖」才是真正的恐怖吧？。（資料照，照片來源：https://goo.gl/eMcd8z）

政治受難者柏楊先生也曾在他的書中描寫過女性政治犯被刑求的方式，他這樣寫著：「特務把裸體的女政冶犯的大腿打開，架在一根繩子上拖，直到她的陰部流血不止，有時候就在刑求中死亡；刷陰道則是用一根牙刷在陰道裡刷，刷到受害人哀哭啼叫無法走動，鮮血流淌在地板上。在這種酷刑下，有的事無的事，連偷挖古井、偷駕火車的事都可能押名承認以求解脫。可惡的加害人，你在哪裡？」這些女性政治犯，有些曾在孫立人部隊任職，只因被孫案所連累，就被送去綠島唱「小夜曲」受盡非人道折磨！

此外，也有台南女中校友丁窈窕與施水環，只因有不肖人士求愛不成，惱羞成怒，向國府特務機關密告她們是「匪諜」，最後都被槍斃！諸如此類，畢業於台灣各明星高中與大學的許多年輕男女學生，大都只因為參加讀書會、看了幾本禁書，或被人求愛不成而密告，認為是「匪諜」，就被槍斃，財產被沒收，密告者有獎金，這是人類的社會嗎？居然至今還有統派人士為兩蔣文過飾非說，當年有其時代背景，不應苛責，否則若被中共赤化，下場更慘。既然如此，如今一票國府退休高官與將官陸續前往中國朝拜，究竟為何？為何當年恐共，如今媚共？

如今，還有高中校長幫學生寫推薦還到中國念大學，若非其平時「鼓勵」有功，學生為何到中國「留學」的人日漸增加？若非加分優待，台灣學生能進入其萬中選一的名校嗎？日前有位韓國學生來台學中醫，記者問他為何不到有「中醫古國」之稱的中國去學？他說因為台灣有「自由與民主」。韓國學生都知道如何選擇，為何我們明星高中學生卻選擇去中國？校長居然也幫忙寫推薦信！

丁窈窕，一位在白色恐怖時代被中華民國殺害的媽媽，而這不過是當時遍地血腥中的冰山一角。左圖：臺南女中人權樹（金龜樹）現況，右圖：丁窈窕審判及被處決照片。（翻攝自民主紀念館）

以色列高中生畢業，第一優先選擇是先去當兵，我們則是出國「留學」，到底能學到甚麼東西？畢業後又能找到待遇更高的工作嗎？畢竟近年來，許多中國名校畢業或留學回國的學生，都找不到好的工作，何況台灣生？若只有找工作而無創業思維，能有何前途？充其量只能到鴻海相關企業當高級血汗勞工而已。反觀以色列男女高中生，畢業就入伍從軍，退伍後創業有成的一堆，連美國一些高端晶片技術都需仰賴以色列。台灣許多知名人士，如費玉清、周杰倫、蕭敬騰、吳寶春等人，都非明星高中畢業，也沒有念大學，還不是成就非凡？

總之，統派人士所謂「綠色恐怖」，會比兩蔣時代的「白色恐怖」可怕嗎？統派人士不說沒有人知道，說了反而自曝其短。只是令人納悶的是，為何有一些自認也是土生土長的台灣人，會加入這樣的政黨，還以「中國人」為榮，並代表他們競選，莫非頭殼壞掉？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com