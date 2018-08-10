自由開講》全聯的廣告到底想說甚麼？

◎展昭

全聯福利中心近期的中元節廣告，被外界認為是在影射含冤37年的「陳文成事件」以及白色恐怖受害者，引發網友熱議。全聯考量廣告造成社會大衆反應，即日起全聯將此次中元廣告全數停播。

全聯福利中心近期的中元節廣告，被外界認為是在影射含冤37年的「陳文成事件」。（擷取自YouTube影片畫面）

其實這是很高竿的廣告，將中元普渡與白色恐怖中的受難者做一個不著痕跡的連結，有慎終追遠與歷史教育的雙重意義。雖然二二八事件與白色恐怖已經不再是禁忌的話題，然而人人心中還是有一個小警總，常常有意逃避，也因此對於獨裁者銅像與肖像到處都是的現象，視而不見，習以為常，直到有 一天，當自己被獨裁者政權所迫害時，才會感慨為何自己這麼倒楣？

全聯推出的中元普渡廣告引發熱論。（擷取自YouTube影片畫面）

影片中第一個故事是描述一對會說日語的母女，這對母女讓懂得歷史的人，自然而然聯想到上世紀五零年代，因白色恐怖而被國府槍斃的丁窈窕女士，丁女士是台南女中校友，只因受小人中傷，指他是「匪諜」，國府當時抱著「寧錯殺一百」也不會漏掉一人心態，硬將在監獄中受刑的丁窈窕母女拆散後並槍斃，可說毫無人性。雖然不是蔣介石親手所殺，但是蔣介石能脫卸刑責嗎？

影片中第一個故事是描述一對會說日語的母女，這對母女讓懂得歷史的人，自然而然聯想到上世紀五零年代，因白色恐怖而被國府槍斃的丁窈窕女士。（擷取自YouTube影片畫面）

第二個故事是描述一位老兵，許多老兵在白色恐怖中也被當「匪諜」處理，包括曾有大功在國家的孫立人將軍的部屬，他們有人只因私下發牢騷或批評蔣介石的獨裁，就被小人中傷， 誣告為「匪諜」，以致有人被槍斃或關在暗無天日的大牢。第三個故事無疑就是指涉陳文成，從其生日、忌日、衣服與髮型等特徵可以推知。蔣介石與國民黨雙手可是沾滿許多台灣與中國人的血跡！

第二個故事則可能是描述一位老兵，許多老兵在白色恐怖中也被當「匪諜」處理。（擷取自YouTube影片畫面）

按照歐美國家標準，這樣的政黨早該被認為是非法政黨，不應該存在，獨裁者與幫兇也都該受追訴與法辦，如今該政黨勢力還遍布各階層，包括政府機關與各級學校，他們卻還將獨裁者當神明膜拜，每年花許多國家經費去維護其紀念館與銅像，可說不公不義，莫此為甚！

看看德國至今，仍然在追捕當年助紂為虐的納粹法西斯份子與東德戕害人權的秘密警察，不因年代久遠而淡忘他們的罪行。反觀國民黨，一再文過飾非，還呼籲大家要往前看，不要往後看，以免冤冤相報，引起社會衝突與對立。若是如此，讓年輕人讀中國五千年又臭又長的歷史做甚麼？鄉愿適足以姑息養奸，才是社會衝突與對立的根源。

造成陳文成之死有兩個主要原因，第一個是國府派遣海外的職業學生，這些人大都領國民黨中山獎學金出去的，在當年美麗島事件前後，這些職業學生負起批判異議與監視海外留學生的任務；第二個是警總與警察的狼狽為奸，從陳文成姐姐陳寶月的文章中可以看出，當年警總涉嫌殺人後，還故佈疑陣，說是「畏罪自殺」或是「被車撞死」，警察當幫兇通知陳家去認屍。

陳寶月還說，陳文成命案發生後，陳家周圍佈滿國民黨的特務監視，警察還禁止陳家召開記者招待會，國府若非作賊心虛，何以如此？近年來還有不少統派人士，說蔣經國時代有多「好」，沒有現在「亂糟糟」的現象，也沒有小英總統這麼「無能」，只因他們是加害者的幫兇，永遠不可能成為陳文成第二。

陳寶月還說，陳文成命案發生後，陳家周圍佈滿國民黨的特務監視，警察還禁止陳家召開記者招待會，國府若非作賊心虛，何以如此？（擷取自陳文成臉書）

當年一些幫兇，後來有人仕途一路暢通，當了大官，有人移民海外當「安樂公」，享受台灣納稅人給的優惠終身俸，可說十分不公不義，令人不平，不可善罷甘休。小英政府應該效法德國，落實轉型正義，萬里追兇，為陳文成及所有白色恐怖受難者伸張正義，不可鄉愿當爛好人，否則阿扁的命運恐將是小英的明天。

如今，全聯廣告雖已下架，卻已成功塑造話題，讓民眾從各種管道去了解當年陳文成與白色恐怖是怎麼回事，了解國民黨的真面目，畢竟中小學教科書從不會教與考這些歷史，讓大家成為台灣歷史的白癡，以便國民黨可以繼續在台灣「呼風喚雨」、「吃香喝辣」，並強迫民眾將殺人如麻的獨裁者當「偉人」看待，將其黨歌當國歌唱。

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（教師）

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