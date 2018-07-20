自由開講》侯某人理應當「財經首長」才對！

◎趙子龍
台北市議員簡舒培日前在議會質詢爆料指出，文化大學大群館自拿到使用執照之後，從未繳過房屋稅，並當場要求官員表態，有繳過房屋稅的舉手，包括柯文哲與備詢官員都舉手。質疑「侯友宜這樣適合當市長嗎？市長（柯文哲）會這樣子嗎？」
台北市議員簡舒培17日於議會質詢時指出，侯友宜夫婦興建大群館時即刻意將大樓分割為99個門牌，由於每戶面積小、現值低於10萬，20年來坐收高額租金、卻從未繳過房屋稅，詢問市長柯文哲是否合理？對此，柯文哲（右）舉手表示自己有繳房屋稅，並直言「這是法律漏洞」。（資料照）
簡舒培表示，位在士林區凱旋路11號上的大群館，如果依照1998年單一門牌房屋稅計算方式，房屋稅為房屋平定現值乘以稅率，也就是6萬4388.58元；但若是依現在該處有99個門牌來算，最小15.84平方公尺的現值、最大31.99平方公尺的現值來計算，每一個門牌的房屋現值都在10萬元以下，依《房屋稅條例》規定，住家房屋現值在10萬元以下免繳房屋稅。
柯文哲並未正面回答，僅強調這的確是法律漏洞所致。顯然這樣的法規只是圖利富有的高官，對窮老百姓沒有甚麼幫助，畢竟現在有幾棟房子的價值在十萬以下？侯家居然如此「聰明」，鑽法律漏洞，涉嫌逃漏稅，否則何以申請九十九個門牌？一般民眾有此特權嗎？居然十幾年來不用繳房屋稅，無法以身作則，以後又怎麼當政府首長？
大群館每間房間公告價都在10萬元以下又可能嗎？如果是如此，那一整棟大群館價值也不超過千萬，政府可以照價徵收，然後轉賣給文大當學生宿舍用，即使再加一倍也還便宜。其實大家都知道，那裏一坪成屋絕對超過二十萬，一間五坪大絕對超過兩百萬，可能後面還要加一個零！如果沒有民代揭發，誰知道這樣的醜事！相信許多國民黨高官都幹這樣的事。
新北市市長候選人侯友宜。（資料照）
平心而論，多年來，侯家房租應該已經賺上億了，早已賺回好幾個本，有必要繼續租那麼貴嗎？何況對象是學校與學生，而私大學生的家境通常都不好。如今其房租契約還規定每年「應」漲５％，可說比房仲「魔女」張Ｘ晶還狠！侯某人歷任警政高官，未來還想當百里侯，怎麼會縱容家人做這樣缺德的事？如果不這樣賺，家人會如同李Ｘ同一樣「晚景淒涼」嗎？
如今大家才知道，侯某人自稱多年來薪水可以不用拿回家，原因在此！侯某人理應當「財經首長」才對，這樣大家有錢了，自然能「安居樂業」！如果沒有民代揭發，相信大家還被蒙在鼓裡，如同台大管某人，身兼千萬獨董卻沒有主動告知大家，連利益迴避也沒有！
（教師）
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