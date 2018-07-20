自由開講》侯某人理應當「財經首長」才對！

◎趙子龍

台北市議員簡舒培日前在議會質詢爆料指出，文化大學大群館自拿到 使用執照之後，從未繳過房屋稅，並當場要求官員表態， 有繳過房屋稅的舉手，包括柯文哲與備詢官員都舉手。質疑「侯友宜 這樣適合當市長嗎？市長（柯文哲）會這樣子嗎？」

台北市議員簡舒培17日於議會質詢時指出，侯友宜夫婦興建大群館時即刻意將大樓分割為99個門牌，由於每戶面積小、現值低於10萬，20年來坐收高額租金、卻從未繳過房屋稅，詢問市長柯文哲是否合理？對此，柯文哲（右）舉手表示自己有繳房屋稅，並直言「這是法律漏洞」。（資料照）

簡舒培表示，位在士林區凱旋路11號上的大群館， 如果依照1998年單一門牌房屋稅計算方式， 房屋稅為房屋平定現值乘以稅率，也就是6萬4388.58元； 但若是依現在該處有99個門牌來算，最小15. 84平方公尺的現值、最大31.99平方公尺的現值來計算， 每一個門牌的房屋現值都在10萬元以下，依《房屋稅條例》規定， 住家房屋現值在10萬元以下免繳房屋稅。

柯文哲並未正面回答，僅強調這的確是法律漏洞所致。 顯然這樣的法規只是圖利富有的高官，對窮老百姓沒有甚麼幫助， 畢竟現在有幾棟房子的價值在十萬以下？侯家居然如此「聰明」， 鑽法律漏洞，涉嫌逃漏稅，否則何以申請九十九個門牌？ 一般民眾有此特權嗎？居然十幾年來不用繳房屋稅，無法以身作則， 以後又怎麼當政府首長？

大群館每間房間公告價都在10萬元以下又可能嗎？如果是如此， 那一整棟大群館價值也不超過千萬，政府可以照價徵收， 然後轉賣給文大當學生宿舍用，即使再加一倍也還便宜。 其實大家都知道，那裏一坪成屋絕對超過二十萬， 一間五坪大絕對超過兩百萬，可能後面還要加一個零！ 如果沒有民代揭發，誰知道這樣的醜事！ 相信許多國民黨高官都幹這樣的事。

新北市市長候選人侯友宜。（資料照）

平心而論，多年來，侯家房租應該已經賺上億了， 早已賺回好幾個本，有必要繼續租那麼貴嗎？ 何況對象是學校與學生，而私大學生的家境通常都不好。 如今其房租契約還規定每年「應」漲５％，可說比房仲「魔女」 張Ｘ晶還狠！侯某人歷任警政高官，未來還想當百里侯， 怎麼會縱容家人做這樣缺德的事？如果不這樣賺， 家人會如同李Ｘ同一樣「晚景淒涼」嗎？

如今大家才知道，侯某人自稱多年來薪水可以不用拿回家， 原因在此！侯某人理應當「財經首長」才對，這樣大家有錢了， 自然能「安居樂業」！如果沒有民代揭發，相信大家還被蒙在鼓裡， 如同台大管某人，身兼千萬獨董卻沒有主動告知大家， 連利益迴避也沒有！

（教師）

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