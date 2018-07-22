自由開講》再罵柯文哲「貪婪老人」說 丁守中：這一代留給下一代200兆

◎黃彥銘

國民黨市長參選人丁守中在臉書中提到「台北市最不需要的，就是煽動世代對立的市長。」;「這一代努力，留給下一代的淨資產，高達200兆元。這叫做「國富淨額」，平均每人擁有854萬元。至於每戶家庭淨資產，則超過500萬元。絕不會有留下淨負債讓年輕人及未來世代負擔的事。」等言論，引起網友熱烈的討論。

國民黨台北市長參選人丁守中再本月18日提及「煽動世代對立」、「國富淨額等概念」，再度引起群眾討論。（資料照）

降低世代之間的仇恨，就不該製造更多衝突對立

近期年金改革議題炒得火熱，大街小巷、茶餘飯後，時時刻刻都可以聽到民眾談論到這個議題，每個人的觀點不同再正常不過，但若有新聞媒體，甚至是公眾人物利用此議題激起群眾間的對立，造成社會動盪不安，儼然成為社會分裂的「始作俑者」。

年金改革與世代正義息息相關，而世代正義是近代被作為重要的研究方向之一，唯有落實世代正義，才能使資源可以永續利用，讓後代有充足的資源可以運用。

然而為了博得新聞版面，有些人將如此重要的議題用強烈的語詞表達自己的意見，製造社會對立衝突的氛圍，實屬不當。根據衝突管理的研究，應該要提出實際方案、開誠佈公的對談，方能化解衝突，而不是僅僅「有目的性」的提出看法，試圖搏得群眾的注意。

「國富淨額」是一個很好衡量國家實力的指標，然而「世代正義」可以僅僅用「國富淨額」這一指標進行論述嗎？

以「國富淨額」為例，「國富淨額」是指在經濟活動過程中須投入勞力、土地及資本等生產要素進行生產，該生產結果並依各要素之貢獻而實行分配，並形成所得，所得除用於消費外，則供為儲蓄，進而形成投資。

根據行政院主計處所公布，「家庭部門平均每戶資產淨值1135萬元、平均每人淨值413萬元，均增6萬元，續創歷年新高。」另一方面，經過分析，台灣的「國富淨額」增長大多來自於「房地產」的增值。

試問，有多少人感受到自己的財產有413萬之多？若用這一指標來凸顯人民財產增加，是否難以讓人信服？提出這種概念時，若沒有詳細解釋數據，不就是在製造衝突對立，亦或是顯示出自己的無知與胡亂引用專業數據而已？

丁守中臉書PO文內容：

（前國會實習生）



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