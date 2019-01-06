自由開講》回應習近平：台灣人民的前途選擇無須中國說三道四

◎邱志偉

中國國家主席習近平今日在北京人民大會堂，就＜告台灣同胞書＞四十周年發布重要談話。其實今天這篇談話，不只是說給台灣人聽，也是說給中國人聽，更重要的是也一併講給美國人聽。因為當年＜告台灣同胞書＞發布的重要歷史背景，就是中華人民共和國與美國建交，並首度在美國要求下承諾將不再以武力統一台灣做為唯一選擇，並停止對金門砲擊。然而，習主席這篇談話雖然落落長，但不只台灣人難以買單，美國人大概也難以接受。

中國國家主席習近平（左）今日在北京人民大會堂，就＜告台灣同胞書＞四十周年發布重要談話。其實今天這篇談話，不只是說給台灣人聽，也是說給中國人聽，更重要的是也一併講給美國人聽。美國總統川普（右）。（路透）

習近平自去年3月修憲之後，已成無任期的國家主席，外加國民黨此次九合一選舉大勝，北京對台政策信心滿滿。雖然此刻中美關係正處於相對緊張的時刻，但相對於四十年前，相信中國對美國在台灣議題上的態度將採取無視。有這樣的時空脈絡了解之後，我們必須就習近平的談話提出以下的反駁。

第一，習近平再次重申，中國決不放棄武力統一台灣。並明確指出這是針對外部勢力與台獨份子。然而，中國只要不放棄武力對準台灣的一天，統一就不可能談。沒有人會願意被人架著脖子來談判的，若中國真有勇氣與信心相信統一是大勢所趨，那何須堅持武力？就充分尊重台灣人民選擇不就好了？此外，習近平口中的外部勢力就是美國。但若把美國的角色逐出台海，中國會願意好好談嗎？會尊重台灣人民的制度與選擇嗎？看看英國離開香港後的樣子，不會有人相信北京的說詞。

看看英國離開香港後的樣子，不會有人相信北京的說詞。圖為香港主權移交中國二十週年（2017年），民眾在街頭高舉寫有「打倒習近平、打倒共產黨」標語的海報示威遊行。（歐新社）

第二，習近平再次說兩岸是一家人，台灣問題應由兩岸自己談，也不樂見兩岸政治分歧一代拖過一代。然而，兩岸本來就是不同等大小的國家，雙方明明各自享有主權，中國卻一再以消滅台灣人民的政治選擇作為職志。如果習主席視兩岸為一家人，就應當好好尊重台灣人民的制度選擇，更不要成天把時間壓力掛在嘴上，毛澤東都可以說台灣問題等上100年不成問題，那沒有任期的習近平又再急什麼？如果真當一家人，會不尊重家人的選擇嗎？

最後，我們要告訴所有台灣人民，習近平今天的談話已說明清楚，九二共識就是國家統一，就是消滅中華民國存在的事實。我們要守護中華民國，那九二共識豈能接受？怎能接受？如何接受？

最後，我們要告訴所有台灣人民，習近平（中）今天的談話已說明清楚，九二共識就是國家統一，就是消滅中華民國存在的事實。（歐新社）

蔡總統也很快的就習近平談話做出回應，這樣的態度我們予以肯定。但我們希望蔡總統可以針對中國的談話能有更強有力的論述，要告訴國人九二共識的本質就是消滅台灣主權、消滅中華民國！我們相信台灣人民不會接受這樣的選擇，也希望美國政府能於兩岸艱難的時刻，與民主台灣緊密的站在一起！

（立法委員）

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