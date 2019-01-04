自由開講》蔡總統力抗中國，自家人別再扯後腿！

◎王恆

2019年一開年，中國國家主席習近平就送給台灣人一份大禮：告台灣同胞書，不但通篇威嚇，還強調要台灣接受「一國兩制」。總統蔡英文也立刻強烈回應，表示始終未接受九二共識，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。這是台灣人民應該團結的時刻，昨日（3日）卻有獨派大老出來反對總統連任，不知是真心為國，還是扯後腿？

總統府資政吳澧培（左）、前總統府資政彭明敏（左二）、長老教會牧師高俊明（右二）、前中研院院長李遠哲（右）4人，今天發出公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。（報社合成照）

綜觀習近平「告台灣同胞書」一文，不但使用近年中國官方對台發言最強烈的措辭，更提及「一國兩制」，並強調中國眼中的九二共識就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。先不論九二共識是連國、共兩黨都沒有共識的選舉語言，在香港實施近二十年，讓港人民主、自由大倒退的一國兩制，血淋淋的反例就在眼前，台灣人民怎能接受？至今連國民黨立委都出面反對！筆者認為，習近平不是錯判情勢，就是對九合一大選後的台灣民意有了錯誤解讀。

綜觀習近平「告台灣同胞書」一文，不但使用近年中國官方對台發言最強烈的措辭，更提及「一國兩制」，並強調中國眼中的九二共識就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。（法新社）

而總統旋即直播回應，表示「我們始終未接受九二共識，北京當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制，今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。」她重申，台灣絕對不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。九合一選舉後請辭黨主席的蔡英文總統，在如今民進黨內情勢詭譎、又面臨中國大聲叫陣之際，不但沒有退縮沉默，反而第一時間就出來大聲疾呼，凝聚台灣人民的信心。

總統蔡英文重申，台灣絕對不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。（法新社）

在台灣面臨中國強力介入地方選舉、習近平發表恐嚇言論之際，總統此刻出來正面迎戰中國的威嚇，無疑是值得肯定的。但此時國民黨內對習近平發言和總統回應都尚未有正式回應，反倒有四位所謂「獨派大老」出面刊廣告呼籲蔡總統放棄連任，形同逼宮，到底是真心為台灣，還是為了政治利益另有他想？實在令人困惑！

針對這篇獨派大老的言論，不但國內輿論一面反對，連時代力量等獨派在野黨也都表示不贊同。筆者真心呼籲這些老前輩們，用當年反抗威權的力氣，支持蔡英文總統奮力抗中的決心，是台灣人都應該為這樣的總統感到驕傲。這是台灣人民應該團結一致的時刻，好好手牽手護台灣，別再扯後腿了吧！

（教師）

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