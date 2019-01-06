全面真軍》面對中國的威嚇，蔡英文至少敢不下跪

蔡英文短短六分鐘的談話中，已清楚宣達台灣的主體性、國家性，闡明不會妥協於中國對台灣的打壓與杯葛，最重要的是重申九合一選舉挫敗，絕不代表台灣的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓。這是近年來台灣總統對於中國最明確的回應，蔡英文做為總統，選擇了對這個議題說出了真話，站上捍衛國家主權的立場。

全面真軍

昨日（2日）中國共產黨總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會中，多次提及「一國兩制」、「兩岸統一」，直接定調九二共識是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識。」習也表示「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。這樣的宣言直接打臉了國民黨眾人捧在手掌、心中幻想的「九二共識」。

中國共產黨總書記習近平近日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會中，多次提及「一國兩制」、「兩岸統一」，直接定調九二共識是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識。」（法新社）

馬英九持續堅持「國民黨版九二共識」，表示：「強調目前兩岸還不具備統一的條件。」又指：「『九二共識』的精神是『一中各表』，當中的『一中』是中華民國。」高雄市長韓國瑜表示：「一貫主張在中華民國憲法、兩岸人民關係條例的架構下，兩岸交流應該秉持九二共識原則。」很想問問這兩位，維尼都已經清楚地說九二共識就是一國兩制了，你們為什麼還能幻想不存在的「共識」欺騙大眾？把對方充滿惡意的毒藥包裝成糖果，你們就是中國促統的幫兇！而台北市長柯文哲曾在多年前說過：「九二共識就是下跪投降。」但日前的雙城論壇後柯文哲提及「兩岸一家親」、「九二共識」被污名化（或是標籤化，但我們不認為他的文意有何差別），今日柯文哲表示：「習近平的說法、對九二共識的定義，還沒有被台灣主流民意接受，所以離心靈契合還有點距離，不過兩岸問題是中央的職權，台北市長不用想太多。」對方定義已經很清楚了，柯文哲連喊出拒絕這個定義的勇氣都沒有，連馬英九都不如。

馬英九持續堅持「國民黨版九二共識」，表示：「強調目前兩岸還不具備統一的條件。」又指：「『九二共識』的精神是『一中各表』，當中的『一中』是中華民國。」（資料照）

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