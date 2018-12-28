胡，怎麼說》那些人喝「九二水」、過「中國人的聖誕節」...

「中國人」是什麼？最新的兩個條件就是:喝「九二水」、過「中國人的聖誕節」！

這兩條件可不是我「胡怎麼說」的，是「中國人」自己說的。

水是人1日不可或缺的，空氣則1、2分鐘都不能少。中國國台辦日前聲稱，「九二共識」就像「水」和「空氣」一樣重要。一副不吸他們中國的「九二空氣」、不喝「九二水」不行，這才真的是胡說八道、荒唐鬼扯加三級！

中國國台辦26日在例行記者會上，竟稱九二共識「就像水和空氣一樣重要」。（中央社）

不過，中國敢如此猖狂，並非無因，因為在台灣的親中統派政黨、政客、媒體，吃裡扒外，無恥無格，搶著狂吸九二空氣、喝中國九二奶水，以取得中國金援、網軍加持力挺。

九二空氣、九二水就如黃泉路上迷魂失憶的「孟婆湯」，親中統派政、商、媒喝下去之後，就忘了台灣、忘了中華民國，丟掉國家主權、拋棄民主自由，自居中國（中華人民共和國）人，自甘充當中共專制政權的打手、爪牙，配合中國指令，逼壓台灣人民都要吸含迷魂毒素的九二空氣、喝九二水。

民主自由就是台灣人民的空氣和水，大家本就活的好好的，含毒的九二空氣及水，你們中國人留著自己用吧！

再看，「中國人的聖誕節」不是12月25日，而是12月26日，中國大獨裁者、紅朝皇帝、大屠夫毛澤東的生日。中國近來烈烈燒起扺制西洋聖誔節運動，教育洗腦說1225那天是中國人的恥辱日，這把火也燒到香港，「左膠」等更公然倡議以1226為「中國人的聖誕節」。

香港親中組織工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北，26日在臉書上表示，毛澤東誕辰才是中國人的耶誕節。（路透）

「神化難名」叫聖，老毛殺害數千萬、迫害好幾個億中國人也能叫「聖」？不過，中國要怎麼搞，外人管不著，但是，台灣接受九二共識、一個中國的藍軍九二們，如馬英九、吳敦義、韓國瑜、管中閔、黃安....等等一狗票人呢？

你們吸九二空氣、自居「中國人」，也應該去過1226老毛生日、你們中國人的「聖」誕節才是。如果你們不願意，那你們為何接受一個中國、推動統一？為何把台灣人民推向被中國併吞的深淵？

還有，你們中國人要小心觀風向了，那一天，習大大也「聖」起來，6月15日他生日也可能會變「聖」誕節哦！

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