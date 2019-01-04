胡，怎麼說》病毒魚雷、一國兩制導彈，海空夾擊台灣！

厲害了，你的中國！中國來的死豬，帶著非洲豬瘟病毒漂到金門，如病毒魚雷；習近平的一國兩制台灣版，如空中飛來的政治導彈，同時襲台。台灣真的受夠了！



中國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，至少23省市淪陷，台灣及亞洲各鄰國莫不嚴陣以待、全力防疫，中國卻不當一回事，台灣要求中國提供疫情資訊，都「已讀不回」，好像「兩岸一家親」統戰不成，乾脆搞「兩岸都遭瘟」。

中國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，至少23省市淪陷，中國來的死豬，帶著非洲豬瘟病毒漂到金門，如病毒魚雷來襲；圖為2018年12月31日金門岸巡隊在海邊發現死豬，立刻封鎖現場。（資料照，記者吳正庭攝）

台灣有人懷疑，中國放任非洲豬瘟病毒侵台，是一種「生化戰」，可毀掉產值兩千億的台灣養豬及肉品相關產業，讓7、80萬從業人口生計無著，可以狠狠打擊台灣、重擊民進黨蔡英文政府。



老實說，我本來完全不相信這種說法，因為，任何一個負責任的國家、有管理能力的政府，都不應也不會這麼粗暴野蠻才對。



中國昨天高調宣布，「嫦娥4號」月球探測器登陸月球背面成功，展現其太空科技能力，我也拍拍手。但是，一個太空科技那麼強的國家，怎麼會管理不了非洲豬瘟病毒？怎麼會任病毒四處流行傳播？更怎麼會把染非洲豬瘟的病死豬拋海、漂流到中華民國金門？這裡面是不是有故意、放任，讓病毒趁虛而入、危害台灣的惡毒陰謀？



昨天漂到金門的死豬驗出非洲豬瘟病毒，台灣防疫前線更吃緊，中國仍對台灣的共同防疫要求已讀不回，更多人相信那就是一種卑劣的「病毒魚雷」送瘟戰術。

馬英九、吳敦義、韓國瑜等國民黨人唸唸有辭的所謂「九二共識」，被習近平下了新內涵定義，更丟出「一國兩制台灣版」政治炸彈，他們卻不敢明白說反對，曖曖昧昧、扭捏作態。 （資料照，記者張忠義攝）

再看空中政治轟炸，習近平對台灣祭出的統戰新攻勢，所謂統一路線圖就是「招降」、「迫統」、「併吞」三部曲，以「一國兩制台灣版」的實踐為暫定目標，但在完成併吞之後，「一國一黨極權專制」才是終極統一目標，因為中共一黨專制下，不可能容忍另一民主制存在的任何空間，它最懼怕的是民主制會和平演變、顛覆掉中共專制政權。



馬英九、吳敦義、韓國瑜等國民黨人唸唸有辭的所謂「九二共識」，被習近平下了新內涵定義「同屬一中、共謀統一」，更丟出「一國兩制台灣版」政治炸彈，馬、吳、韓等國民黨人回應時嘴巴講一中各表、一個中國就是中華民國什麼的，卻不敢明白說反對，還三分講中國、七分反罵蔡總統，曖曖昧昧、扭捏作態，實際上就是要接受習版九二共識、接受一國兩制台灣版。



親中統派（投降派）既已臣屬中國，當然是習皇說的算，他的話就如聖裁、聖旨，只有「跪接」的份。連中國來的非洲豬瘟，他們也不敢批判中國，形同就是台灣要概括承受九二共識以及瘟毒。

親中統派（投降派）既已臣屬中國，當然是習皇說的算，他的話就如聖裁、聖旨，只有「跪接」的份。（路透）

「一國兩制台灣版」空中轟炸，台灣有民主為裝甲、自由為反擊飛彈，一定挺的住的，其實不必懼怕，但是，台灣內部親中統派（投降派）的政黨、政客、媒體等，擺出歡迎、甚至跪接習皇聖旨的姿態，窩裡反、吃裡扒外、無恥跪下去他們自稱很舒服，這才是台灣的最大危機！

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