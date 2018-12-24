胡，怎麼說》年終怪象-搶九二、封街賀新官、喬蛋哥...

怪象年年有，不如今年多！2018年年終目睹的怪現象，選後實在太多，像搶九二共識、封街5天慶賀高雄市長韓國瑜上任、大巨蛋拆蛋變喬蛋...。



先談爭搶九二共識，參戰的有馬英九、吳敦義、柯文哲、韓國瑜。九二共識無中生有、統戰禍台、本就不是東西，有何好搶的？他們爭搶九二詮釋權，其實就是在向習近平爭寵，因為這張九二考卷，惟一評分者就是習近平。

馬英九、吳敦義、柯文哲、韓國瑜都在爭搶九二共識詮釋權，其實就是在向習近平爭寵，因為這張九二考卷，惟一評分者就是習近平。（資料照，美聯社）

柯文哲稱，九二共識、兩岸一家親，都「被汙名化」了，後來看勢頭不對，連忙改為「被標籤化」。他還直白稱，兩岸關係考卷，當市長只要考60分就及格云云。



柯文哲搶答九二考卷，馬、吳、韓豈甘落後？吳敦義立馬回嗆柯，九二共識是事實，哪裡標籤化？馬英九更加碼指稱九二共識應是台灣共識，為韓國瑜選戰加分...。



韓國瑜則在柯、吳、馬之上再加碼指稱，九二共識、兩岸一家親，只是嘴巴滑過，沒效，必須心裡認知、坐而言、起而行云云。



就像戲台上，仙拚仙、丑拚丑、九二拚九二，他們4人扮仙弄鬼扮丑畫花臉，賣著老臉演出，無非想獲習近平賞個「讚」字。這齣搶九二爭寵丑戲，讓人看不下去，只好列入選後目睹最醜陋的怪現象。

高雄市長當選人韓國瑜就職典禮要封6條街、5天，這是市府文官與即將上任的韓市府觀光局長潘恆旭召集的「交接小組」決定，由於觀感太差，臨時改為只封3天，韓國瑜還怪罪現任市府這決定讓他難做人。（記者廖振輝攝）

封街5天賀新科市長韓國瑜上任，這真的超誇張，比中國封建時期的「御街夸官」更超過，而被諷為「皇帝登基」規格！



封6條街、5天，消息傳出後，由於觀感太差，才改為只封3天，韓國瑜卻怪罪現在的高雄市府，但經查這是即將卸任的市府秘書長趙建喬、即將上任的韓市府觀光局長潘恆旭共同召集的「交接小組」所做決定。韓所派的交接小組都是「韓朝新貴」組成，市府文官系統公務員誰敢不從？



再看台北市，柯文哲連任市長，卻傳出「拆蛋派」大將都發局長林洲民去職，林洲民因而在臉書怒嗆「趙友友友友們，請適而可止」，更傳出私訊點名多個柯身邊的親信為「趙友友」。



遠雄在商言商、本就唯利是從，辜且不論，問題是柯文哲從打大巨蛋「弊」案起家，一任市長下來，卻從「拆蛋」變成「喬蛋」帶頭大哥，還把大巨蛋公共安全問題喬到文化部主管的國父紀念館、台北機場的公共空間去，做為防災疏散空間，並強壓文化部讓步。

柯文哲連任台北市長，卻傳出「拆蛋派」大將都發局長林洲民將去職，林洲民因而在臉書怒嗆「趙友友友友們，請適而可止」，更傳出私訊點名多個柯身邊的親信為「趙友友」。（記者叢昌瑾攝）

柯文哲的「喬蛋法」，就是把大巨蛋公安成本外部化，轉嫁給中央負擔、轉嫁給社會大眾承受。選後才出來喬蛋，政商權錢兩面光，厲害了，喬蛋哥！



九二共識不是隨便搶的！

迪士尼不是就隨便蓋的！

賽馬不是隨便賽的！

石油不是隨便挖的！

500萬人不是隨便來的！

山手線不是隨便彎的！

聖人難找就能用有案底的........！



以上種種怪現象都在發生，沒有最誇張，只有更誇張，台灣選民們又有何可說？

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