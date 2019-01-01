胡，怎麼說》帆破風無力，船空浪有聲！（2018-19感言）

寒風冷雨中，送走了2018，今天2019。跨年的熱鬧煙火與霓光閃閃，掩蓋不住很多人心事浩茫，心鏡映照的是台灣前途危機迫近之深憂。



「帆破風無力，船空浪有聲；中流徒擊楫，何計可澄清？」這是中國明朝末年詩人李漁，在明亡前2年寫下的詩句。在2018-2019年交替之際，相信很多以關心台灣為日常、且不在政治圈中的「熱血熱心觀眾」，都有詩中帆破、船空，焦急又無計可施的感受。

九合一選舉，民進黨大敗以來，敗勢仍未止，更遑論重整旗鼓、列陣再戰了。（資料照，記者張議晨攝）

2018年1124的九合一選舉，民進黨大敗以來，1個多月過去了，敗勢仍未止，更遑論重整旗鼓、列陣再戰了。



距離2020年總統及國會大選決戰日，只有1年零幾天，寒冬會過去，陽光會再現，但是，目前還看不到綠營的晴空，看不到台灣前途陽光普照。



綠營及民進黨不是沒有在檢討敗因，但是，檢討來、檢討去，黨內外所謂「大老」，提出許多誰該負責、誰該下台、換人掛帥出戰等等，不過，從「熱血熱心觀眾」旁觀來看，諸多意見中，只顧政治算計而添亂者實多，能重新整合戰力者概少。

古人論領軍主帥、大將遭逢大敗，必置之於死地而後生，穩住軍心、團結慷慨赴義決一死戰。於今，民進黨或綠營內部，即使曾有過這樣的主帥、大將，也因內耗而折損消蝕。（資料照，記者張嘉明攝）

古人論領軍主帥、大將，在遭逢大敗之後，必置之於死地而後生，一言而穩住全軍軍心、再一言而全軍團結慷慨赴義決一死戰。



於今，民進黨或綠營內部，姑且不論這樣的主帥、大將何在？即使曾經有過，也會因內耗而折損消蝕掉了。



九合一選舉的敗局已是事實，如敗勢不止，則今後一年只剩殘局，2020年大選則從殘局變無局-無言的結局。



台灣如果是正常國家，民進黨敗了，只是政黨輪替，可以輕鬆看，民進黨這次敗了，如果真的只是敗在韓國瑜或韓流之手，也不必太擔心，但是，問題就是民進黨這回真正對手就是中國，民進黨是敗在中國之手。

2018年介入操控台灣選舉獲勝，中國食髓知味、信心滿滿嗆聲，2019年勢必將加強主導兩岸關係大勢，2020年藍紅迫統聯軍已臨台灣城下。（資料照，記者張嘉明攝）

台灣未來要面對的仍是要併吞、滅亡我們國家、毀掉我們民主自由生活的中國。在2018年介入操控台灣選舉獲勝之後，中國食髓知味、信心滿滿的嗆聲，2019年將加強主導兩岸關係大勢，朝統一方向邁進。

2019年是台灣危機更迫近的一年，民進黨乃至整個綠營，還在你爭我奪、怪東推西嗎？恐怕議論未定，2020年藍紅迫統聯軍已臨台灣城下！

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