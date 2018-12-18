胡，怎麼說》病毒「兩岸一家親」，就是「兩岸一家瘟」！

現在，「兩岸一家親」、「人進的來、貨出的去」口號喊的震天價響，但是，卻恐怕首先是「病毒進得來」，那就會成了「兩岸一家瘟」的恐怖景象！



中國爆發嚴重的非洲豬瘟疫情，22個省淪為疫區，鄰近中國的國家都拉起警報，台灣與中國的人、貨都往來頻繁，更在高度警戒狀態。

中國爆發嚴重的非洲豬瘟疫情，22個省淪為疫區，鄰近中國的國家都拉起警報，台灣更是首當其衝。（法新社）

防疫如作戰，病毒來襲當然是國安問題！部分藍軍立委及媒體，竟還在說風涼話，甚至阻礙政府全面加緊防疫，他們所作所為不管是無知或故意，難道不就是在促成「兩岸一家瘟」發生？



非洲豬瘟如侵入台灣，將對養豬業、肉品產、製、銷相關產業，都造成毀滅性重大傷害，更將直接衝擊百萬以上相關從業人員生計，2000萬人以上豬肉消費者，也將面臨食無本土豬肉的困境，對台灣傷害之大之重，令人不敢想像。



回顧過去20多年來，台灣遭中國爆發的病毒入侵，造成兩岸皆遭瘟的最慘痛歷史，一是21年前的口蹄疫事件，二是16年前的SARS風暴。



1997年台灣爆發大規模豬口蹄疫疫情，當時年產值近900億的毛豬事業，幾乎全面被毀，為了消滅病毒，全面撲殺感染病毒的豬隻，是唯一有效手段，國軍官士兵奉令協助撲殺、國內的興大、台大、屏科大等各大學相關科系學生，也在教授帶領下投入防疫大作戰。他們的共同努力，終於阻止口蹄疫擴大漫延。真是功德無量。



當時，殺豬殺的血流成河，豬農哭了、執行殺豬的人哭了、豬也在哭。這段經驗也成了所有投入防疫人們的人生中，很難磨滅的震撼性記憶。

防堵非洲豬瘟需要全民動起來，圖為前旗山醫院物理治療師林長揚製作的懶人包圖表，有助於迅速傳遞正確防疫常識，在臉書上兩天內獲得副總統陳建仁等超過1萬5000次分享。（翻攝自林長揚臉書）

病毒是會躲起來的，大規模疫情雖防堵住了，1999年又爆發一次中等規模口蹄役情，之後零星疫情不時傳出。經過病毒基因檢測比對，99%與中國口蹄疫病毒十分類似，推斷是從中國走私豬肉進口帶入病毒，為害至今21年尚未完全消除。直到今年7月1日，台灣才開始執行口蹄疫苗拔針作業，準備明年7月向世界動物衛生組織申請從口蹄疫區除名。



2002-03年的SARS風暴，當時也是先從中國爆發疫情，但中國就是一貫的隱瞞，政府雖三令五申，但就是有人不配合，像當時的台北市長馬英九的配合度就不很積極，台灣首先被SARS病毒攻陷的大型醫院就是台北市立和平醫院，爆發大規模群聚感染。後來在「雙仁（當時的衛生署長陳建仁、疾管局長蘇益仁」臨危受命，並結合防疫學者專家團隊，全面上緊發條防疫，才阻止了SARS風暴。



SARS風暴造成嚴重死傷，東亞及東南亞各國的觀光、旅遊、航空等都遭重擊，經濟成長下挫。SARS病毒源自何處？中國一直不肯認帳，但港大學者團隊長期追蹤並在2013年發表的研究結論，認定就是源自中國原生的菊頭蝠為SARS病毒天然宿主，2016年世衛組織（WHO）確認此型冠狀病毒為SARS致病之源。

動物傳染病防治條例修正後，旅客違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境，最高可裁處100萬元罰鍰；防檢局出動檢疫犬，加強桃園機場防疫稽查。（資料照，記者朱沛雄攝）

現在，非洲豬瘟病毒又在中國大爆發，台灣要自保就必須全面嚴防、堅壁清野，邊境管制必須滴水不漏，無論機場、港口，或走私，都不准帶入豬肉及製品。如果不幸仍有病毒被無知、自私、不肖、可惡、可恥的人帶進來，就必須重演撲殺、焚燒、封場、消毒的慘痛。但是，看到不少人（含中國客及台灣人）帶肉闖關，簡直抓不勝抓、罰不勝罰，目前只能祈求疫情不要發生。天佑台灣！



這次中國爆發非洲豬瘟，中國當局又重演過去口蹄疫、SARS的惡劣態度，拒絕將疫情通報台灣。這根本就是野蠻、不文明國家才會這樣幹。難怪有人因此懷疑中國是否企圖用病毒讓台灣崩盤？



九二共識政黨、立委、市長們，你們力推「兩岸一家親」，是要讓非洲豬瘟病毒大喇喇侵台，造成「兩岸一家瘟」嗎？

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