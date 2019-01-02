胡，怎麼說》投降派嘴臉-「蔡說什麼，立罵！習說什麼，跪接！」

台灣總統蔡英文昨天發表元旦談話，提出兩岸關係「4必須」、「3道防護網」；中國國家主席習近平今天上午將在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，發表對台談話。這是近年來十分罕見的兩岸領導人「隔空對話」，各方都高度關注。



蔡英文上任近3年來首度元旦談話，並搶在習近平之前，有提前出牌的意味；習近平會講什麼，今天才亮牌，從中共官媒新華社高規格預告來看，習近平出新招對台統戰的力道絕不會輕。

蔡英文上任近3年來首度元旦談話，提前出牌；習近平今天將發表對台談話。這是近年來十分罕見的兩岸領導人「隔空對話」。（記者羅沛德攝）

蔡英文對中國提出「4個必須」，必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅時、必須和平對等處理兩岸歧異、必須政府對政府或政府授權的公權力機構來談判。「3道防護網」則是民生安全、資訊安全、民主守護。



4必須、3防護網，是身為民主國家總統必須維護國家生存、守護自由民主的憲法義務，這當然是台灣與中國往來的底線，如棄守底線，則結局將是主權不存、國家滅亡、自由民主破毀。



台灣與中國的歧異，除了價值信仰、政治制度、生活方式等等，最大、最根本的歧異就是，中國把台灣視為它的一部分，不承認中華民國台灣是個主權國家，更企圖併吞台灣、消滅中華民國；台灣則絕對不接受、更不能接受中國的主張，因為，從歷史、從事實等等來看，台灣當然是主權獨立國家，不論內部有人主張叫中華民國、有人主張叫台灣國。



兩岸最大、最根本的歧異，在可預見的未來，不可能化解、更遑論消除，台灣與中國交往，當然必須設定底線，必須步步為營，必須自我保護。退讓，就是棄守；不設防，就是投降。



從昨天對蔡英文談話的反應、預期今天對習近平談話的反應中，可以清楚的看出台灣內部所謂的親中統派，其實就是棄守派、投降派、中國派。



棄守派、投降派的反應就是：蔡英文無論說什麼，立馬開罵！習近平無論說什麼，跪接聖旨！

習近平上月31日晚間發表2019新年賀詞。他說，中國正面臨百年未有的大變局，「維護國家主權和安全的信心和決心不會變」；今天又將在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，發表對台談話。（翻攝自中國中央電視台畫面）

親中統派（棄守派、投降派）的政黨、政客、媒體把蔡英文的談話批的一文不值，如怪東怪西怪中共等，在此就不重述。



今天習近平的談話，如果是強硬的迫統狠話，親中統派（棄守派、投降派）的政黨、政客、媒體就會引來威嚇台灣人民，並歸責蔡英文不接受九二、一中；習近平如用軟調，大放台灣同胞共築共享中國夢、大放統戰灑幣利多、大施吸納收買部分台灣人民接受一個中國之計，他們就會10倍、百倍的吹噓接受習近平的的善意及施惠，完全無視中共的政治前提及併吞陽謀，以拚經濟、顧民生為理由，為了部分人士的近利、小利，哪管國家沒了、民主自由毀了、台灣人民被中共專制統治了...。



今天，且看習近平怎麼說，更要看看投降派怎麼跪接聖旨的嘴臉！

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