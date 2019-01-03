胡，怎麼說》血濃於水？中國人殺中國人，血流成河！

習近平版「告台灣同胞書」總括就是這3件事:以和平協議包裝「迫統」；以經濟利誘包裝「招降」；以共築共享中國夢包裝「併吞」！

習近平元月2日在「告台灣同胞書」40周年紀念會中致詞，總括就是3件事:以和平協議包裝「迫統」；以經濟利誘包裝「招降」；以共築共享中國夢包裝「併吞」。（法新社）

習近平又講兩岸同胞「血濃於水」、中國人不打中國人，中共最會講謊話，這些話攏是假，本不足論，不過，證諸歷史事實，中國人每次改朝換代、征服併吞，中國人殺中國人，都殺的「血流成河」。



這種慘事歷朝歷代太多，國共戰爭期間，被中共殺掉的中國人以千萬計，這裡只舉一本中國人杜斌調查報導的書「長春餓殍戰」，1948年5月到10月，共軍包圍長春市，毛澤東下達「人不許出、糧不許入」的慘絕人寰餓殍戰術。



到當年10月19日，國民黨軍投降、共軍進城，城內原有63萬多百姓，只餘17萬多快餓死的皮包骨，46萬中國人已活活餓死，屍積如山。中國人殺中國人就是這麼殘酷。



再看遠古時代，虛矯的中國封建文化最會造神，把周武王塑造成聖君，說什麼武王伐紂、順天應人，但是尚書記載，「牧野一戰，血流漂杵」，可見這是殘暴的征服，殷（商）人強烈扺抗，血流成河。

歷史上「中國人殺中國人」的例子比比皆是，手段殘酷，習近平這次又講「血濃於水」，真的讓人不寒而慄！中國人民解放軍。（彭博）

中國的馬屁精，為了抱習近平大腿，竟把紅朝「習皇（近平）」比喻為周武王，頌揚為千古一遇的「明君」，但只要看新疆維族兩百萬人被關進「再教育營」勞改洗腦。昨天聽到習近平又在講「血濃於水」，真的讓人不寒而慄！

2015年11月的馬習會，習也向馬提到「血濃於水」4字咒語，馬還喜茲茲的。昨天，習近平重提這4字，卻把馬最愛賣弄的「九二共識」直接移位，定義內涵為「同屬一中、共謀統一」，直接打臉馬英九等所有國民黨人。



習近平昨天的「習5點」，說白了就是併吞台灣的「迫統進程路線圖」，並要探索「一國兩制台灣方案」，就是中共完全主導，把中華民國政府虛化、空洞化，其中無一絲一毫中華民國存在的空間，說白了，在習近平眼中，中華民國已不存在了、滅亡了，狠狠打臉高舉捍衛中華民國旗幟、卻熱臉去貼中共冷屁股的藍營「九二們」，更照見「九二們」嘴巴高唱捍衛中華民國，卻去附合、幫助中共滅亡中華民國的醜陋嘴臉。



前天，蔡英文總統元旦談話提出守護台灣、守護民主的「4必須」，高雄市長韓國瑜另提「3必須」回嗆蔡。但是，對照昨天習近平的談話，令人強烈質疑，拚經濟卻形同要先拚被招降，韓國瑜難道自甘充當中國地級市的「市委書記」？

「習5點」說白了就是併吞台灣的「迫統進程路線圖」，「一國兩制台灣方案」由中共完全主導，無一絲一毫中華民國存在的空間，說白了，在習近平眼中，中華民國已不存在了、滅亡了，狠狠打臉高舉捍衛中華民國旗幟、卻熱臉去貼中共冷屁股的藍營「九二們」。圖為2015年11月7日的馬習會。（資料照，記者廖振輝攝）

前天，蔡總統也提到，連防疫都不能真心合作，哪來兩岸一家親？台北市長柯文哲當天回應稱，善意較重要，若心存芥蒂，說什麼都沒用。請柯文哲看看昨天習近平的談話，那豈是芥蒂？那根本就是要併吞、吃掉台灣。你心中追求的「總統夢」，難道是習近平探索「一國兩制台灣方案」下的「那種總統」，只留總統虛名、實為受中國操控的台灣特首？

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