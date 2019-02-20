自由開講》小英應有「成功不必在我」的風範！

2020總統大選，若讓某些投機政客接棒成為了中國「特首」，則台灣人民的福祉與未來危矣！（美聯社資料照）

◎郭靖

柯文哲說：「喊台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」又說「現在建軍狀況能夠撐兩天嗎？徵兵制取消，年輕人不當兵，又和對岸大聲小聲…」柯Ｐ太棒了，講出很多人心中的疑惑。既然如此，請柯Ｐ用力的講，不必擔心失去年輕柯粉的選票，更能夠讓只會選舉考量而反對徵兵制的藍綠兩邊都吃悶棍。

筆者認為柯某人與韓國瑜都是投機者，自以為超越藍綠，其實是不藍不綠，心中沒有中心思想，而是如同那些腐敗國民黨高官與退將一樣的牆頭草，風吹兩面倒，只有投機思想，沒有智慧與常識，居然說要與惡鄰「兩岸一家親」與「你濃我濃」，同意「九二共識」，甚至贊同簽訂所謂和平協定，而忽視惡鄰從以前到現在諸多不良紀錄的事實。

民進黨是代表進步、正義與民主的力量，與國民黨的野蠻、邪惡與貪污絕然不同，兩者不是藍綠而是黑白問題。國民黨據台以來，雙手沾滿血腥，無惡不作，如二二八事件、白色恐怖與美麗島事件，不知有多少台灣菁英與民眾被屠殺，令人妻離子散、家破人亡，如畫家陳澄波、淡江中學校長陳能通、台大文學院長林茂生、嘉義醫生潘木枝、花蓮醫生張七郎父子，還有林義雄家屬與陳文成，實在難以勝數，國民黨的罪惡可說是罄竹難書，搞不懂為何有些台灣人對以往的悲劇選擇遺忘？還有一些台灣籍政客幫他們搖旗吶喊！

原本大家對柯文哲印象不錯，因為他是二二八受害者家屬之一，又對阿扁醫護照顧有加，所以2014年，民進黨全力支持柯文哲選上台北市長。遺憾的是，他當選後卻特立獨行，自己以為是老大，不知感恩，老是與民進黨唱反調，如反對拆除獨裁者銅像，讓市民與學校師生繼續被當「莊孝維」，讓以往受害者的心靈繼續被霸凌，也對不起自己的阿公，還放任中國紅旗到處招展，讓統派人士到處威脅與毆打市民而一籌莫展，美其名曰「言論自由」！這種人擔任市長已經不夠格，還想當甚麼總統？

原本大家對柯文哲（中）印象不錯，因為他是二二八受害者家屬之一，又對阿扁醫護照顧有加，所以2014年，民進黨全力支持柯文哲選上台北市長。遺憾的是，他當選後卻特立獨行，不知感恩。（資料照）

至於韓國瑜，明明是國民黨黃復興大統派人士，卻還偽裝成「白色力量」，以吹牛皮的口號「貨出去、人進來、大家發大財」做訴求，居然騙了一堆市民，畢竟在其北農四年總經理任內，不僅曾經利用風災炒作台北市蔬果價錢，讓菜價飆漲達一兩個月，以致民眾怨聲載道，人家才知他廁身北農總經理，否則都被蒙在鼓裡，不知他有何農業經歷，居然能當此職？且據報導，在其任內，更大量進口中國蔬果，而沒有輸出，與其競選口號大相逕庭。今年春節期間，高雄正需要他坐鎮高雄市府以發展觀光，讓遊客能大量進來，以實現其選前承諾，他卻帶許多親友飛到國外度假，可說是自我打臉！

論其學歷，不過是陸官專修班、東吳外文與政大東亞碩士，陸官專修班通常是甚麼貨色？當過兵的人都知道。東吳外文系可能是靠軍職退役加分進去的。政大東亞碩士班可能是靠黨政關係進去的。論其從政經歷，曾經在立委與市議員任內有打人紀錄，且任內出席率很少，有的話也只是在為既得利益錦上添花。北農總經理任內，利用風災炒作菜價，讓消費者怨聲載道，他們卻「油水水」，除了圖利自己員工外，也花大錢大做公關，看不出他有何人性與能力。

至於韓國瑜，明明是國民黨黃復興大統派人士，卻還偽裝成「白色力量」，以吹牛皮的口號「貨出去、人進來、大家發大財」做訴求，居然騙了一堆市民。（資料照）

像韓國瑜這樣的人，居然能在高雄市長勝選，令人跌破眼鏡，與國共聯手在網路大肆炒作，以及王某等不肖台灣人大力協助輔選有關。當然小英政府三年來的烏龍政策也難辭其咎，如年改激起既得利益者的憤怒，對其他勞工也沒有實質幫助；轉型正義沒有落實，元兇與幫兇沒有確定，讓獨裁者圖騰到處充斥，繼續霸凌受害者家屬，索討黨產也遲遲沒有下文，還被婦聯會掩滅證據；繼續讓國民黨黨歌當國歌唱，把民眾當「莊肖維」。此外，司改沒有進展，沒有特赦明顯受馬英九政治迫害的扁，以及管案處理拖拖拉拉，連連更換三位校長，最後還是「放水」，實在是無能到極點，令廣大支持者看不下去，自然也投不下去。

如今小英僅靠嗆中國沒有九二共識之說，免強提高支持度，但還是落後柯某、朱某與韓國瑜等人，原因就在於其內政政績差。如果想迎頭趕上，一定要有令人感動的作為。司改上，應效法德國，撤換司法敗類，尤其是以前判扁有罪的不肖法官，並實施陪審制；轉型正義上，立刻索回國民黨與婦聯會等不義黨產，並公布如何使用在弱勢族群的社會福利上，還有確立以前屠殺與迫害人權的元兇與幫兇，並下令拆除獨裁者銅像，修改國民黨黨歌冒充的國歌；社福上，應將年改所結餘的錢轉入勞退基金，讓勞退金不至於在未來七年內破產；教育上也應清除一些敗類，如最近某校出英文考題侮辱總統，把學生當「莊肖維」，校長居然還包庇這樣的「老師」！

如今小英僅靠嗆中國沒有九二共識之說，免強提高支持度，但還是落後柯某、朱某與韓國瑜等人。（路透社）

如果小英總統在內政上還是沒有膽量有所作為，最好不要尋求連任，讓比較有魄力。操守好又有能力的賴清德接棒，畢竟成功不必在我，台灣人民的福祉與未來最重要，否則若由柯某、朱某或韓國瑜等投機政客接棒成為「特首」，則台灣危矣。





（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/