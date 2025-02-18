曹興誠八不居士》正式狀告謝寒冰

今天得出空來，仔細了解了一下，覺得謝某的卑劣無恥沒有底線，決定對他提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣一億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

◎ 曹興誠

我出錢邀請了知名的Helifax國際安全研討會，二月20、21日在台北舉行一場會議，希望促使國際廣泛了解台灣的處境，爭取世界對台灣的支持。

罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠持續為了全台罷免藍委努力奔走。（資料照）

為了準備在會中演講，昨天沒有時間去仔細了解謝寒冰幹了什麼事。

請繼續往下閱讀...

今天得出空來，仔細了解了一下，覺得謝某的卑劣無恥沒有底線，決定對他提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣一億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

此事已經進入司法程序，請大家靜觀司法判決。如果大家繼續談論這個事件，會轉移了對罷免的焦點，這正是謝寒冰和他的中共主子希望達到的目的，所以大家不要上當。

謝寒冰、蔡歪元這些人，都是中共最喜愛的投共名嘴，現在對我抹黑抹黃，是看見罷免聲勢強大，想來破壞罷免領銜人的聲譽，分裂罷免陣營的團結。這種下流動作，只會激起公憤，讓罷免的力量更加壯大。

謝寒冰。（翻攝YouTube）

我這兩三年資助不少錢，協助多位學者律師從事司法改革。在分析問題的時候可以發現，現在一個檢察官一年需要偵辦的案子接近1000個。這個數字讓我們了解，司法部門人力嚴重不足，我們也提出了改善的建議。在這個問題沒有解決之前，為了避免增加司法負擔，我對蔡歪元、徐巧芯的謾罵誹謗都盡量忍耐，沒有提告。

不過謝寒冰做的事情，實在太過卑鄙，惡性重大，只好訴諸司法，討個公道。希望承辦的檢察官、法官對我不得已的提告，多多包涵。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法