自由開講》中國武漢肺炎禍及全球，柯文哲卻還在親中

◎吳言之

日前，台北市議員羅智強在議會中質詢市長：目前要稱武漢肺炎還是新冠肺炎？柯文哲不假思索表示：「現在要叫新冠肺炎，這是WHO的標準名稱。」還補充表示，「不要故意去講別人武漢肺炎，要按國際標準的名稱。」羅智強大表讚賞之餘，再追問雙城論壇還要辦嗎？柯文哲回答，疫情過後還是要辦。

顯見，柯文哲處心積慮為了自己的兩岸地位，不惜甘於臣服中國口徑，明明新冠肺炎不是世界衛生組織定義，柯文哲還可以大言不慚的說謊，難道就為了贏得同樣親中的國民黨讚賞嗎？

藍營認為台灣官方迄今仍使用武漢肺炎一詞取代新冠肺炎名稱，背後帶有抗中思維，台北市長柯文哲（17日）公開表態不要再講武漢肺炎，隔日獲得國民黨革命實踐研究院長羅智強的高度肯定，在臉書上盛讚柯文哲展現政治人物少見的直率與勇敢。（截圖自羅智強臉書）

事實上，根據世界衛生組織（WHO），針對這項特殊急性肺炎的正式命名為：「COVID-19」。根據世衛組織的說明，CO是代表冠狀（corona）、VI是代表病毒（virus），而D代表疾病（disease）。因為首位確診病例是2019年因此最後加註2019。因此，國際標準定名為：COVID-19，中文翻譯應該是：「2019冠狀病毒疾病」，根本就非「新冠肺炎」。而新冠肺炎出處又在哪呢？

根據中國衛健委新聞發言人宋樹立在2月時宣布：「中國國務院正式將新型冠狀病毒感染的肺炎暫時命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」。」柯文哲所謂的國際命名根本不存在，這是中國的命名，絕非世界的普及用語。若柯文哲真想尋找安全的中文用語，怎麼不參考台灣的官方稱呼呢？中央疫情中心早在2月12日就定調稱呼這場嚴重特殊傳染性肺炎為「Covid-19 （武漢肺炎）」，原始命名為「嚴重特殊傳染性肺炎」，但擔心太難記憶，因此簡稱武漢肺炎。柯文哲在疫情當頭，不但一再炮打中央，連名稱都拒絕遵循中央規範，寧願配合中國用語。

柯文哲在疫情當頭，不但一再炮打中央，連名稱都拒絕遵循中央規範，寧願配合中國用語。（資料照）

此外，柯文哲的親中案例還反映在台灣人違法在中國任職上。根據新聞報導：「中國東方衛視駐美記者張經義日前在白宮記者會上回答「我來自台灣」，被陸委會認定違反「兩岸人民關係條例」第33條，不得任職中國黨政軍的規定，恐被開罰。台北市長柯文哲今天被問及看法時表示，整個過程「太多主觀解釋」，如果要這樣，呼籲中國工作的人逃回來算了。」

柯文哲不但在武漢肺炎命名上堅持與中國站在同一陣線，連在面臨我國人民甘於為中國官方賣命都能護航。明明涉及國安的嚴肅事項應該嚴肅檢視，還好意思在那瞎扯風涼話，國家安全茲事體大，與兩岸交流本質並不相悖，柯文哲身為台灣第三大黨的黨主席，格局還是不足的。

奉勸柯文哲市長，在武漢肺炎疫情當頭上，別再繼續親中，更別為了自己的雙城論壇，不惜犧牲首都市長得尊嚴，對台北市政與疫情也沒有助益！



（政治工作者）



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