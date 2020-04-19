自由開講》柯韓兩人 擺錯位子 用錯心機

◎陳啟濃

柯韓兩人擔任市長的「不務正業」，果然在這次武漢肺炎的防疫表現上，受到市民的遺棄，在六都市長的滿意度，兩人分居於末端。柯文哲的不務正業，從第一任市長的「改變初衷」，從專業踏實的醫師形象，自謂是深綠傾向，到成為中共幫腔；從奉公守法的認真市長，到對總統大位心動，結盟商人政客，到最後的組黨擴大自己的政治勢力。還有時不時地跟中央喊話，錯都在別人，胡言亂語，踐踏別人，壯大自己。這一路走來，還真是百變超人，讓人無法捉摸。

柯市長這一路走來，還真是百變超人，讓人無法捉摸。（資料照）

至於韓國瑜的大戲更是精彩，當上北農總經理已經是人生最高境界，以他的喜好與習性，能夠遊刃有餘，只是遇到該急流勇退，卻又戀棧權位。弄到心中充滿怨恨，南下從擔任高雄市黨部主委開始，到高票選上高雄市長，不知感恩惜福，用心市政，以報答高雄市民。竟然貪心不足覬覦大位，投入總統選舉。及至大選鎩羽而歸，高雄市民已經對他不存希望，極度厭惡，他卻還不知急流勇退，等待市民罷免。在罷免選舉前，還想使出小人絕招，訴諸法院。

高雄市長韓國瑜。（資料照）

柯文哲和韓國瑜都是誤入歧途的糊塗蛋，一個可以是拯救病人的良醫，一個可以是玲瓏八面的生意人，卻都不甘於當個小老百姓，急於想要當個一手遮天翻雲覆雨的政治領導人。然而政治人物的格局、氣度與見識才是受人尊敬的重要特質，卻不是用盡心機，甚至見風轉舵，沒有自己的中心思想。

柯文哲和韓國瑜都是很聰明的人，但是聰明反被聰明誤，柯文哲不懂人民鍾情於政治人物的一本初衷，韓國瑜不解人民希望的市長是誠實堅持的用心於市政。他們倆人的崛起，雖然改寫台灣的政治發展史，卻也會讓人民思考，知名度高的人不一定適合從政，以及過度的將政治人物明星化與神格化，是不是反而讓他們忘了自己是誰。

（水里國中校長）

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