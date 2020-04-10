自由開講》柯文哲還在扯口罩國家隊的後腿

吳言之

根據報載，台北市長柯文哲在松山區里長座談會前接受媒體聯訪，被問到有關口罩實名制2.0上路時表示，「按照他的理想，口罩應該是一天一個，因為不是說假日我就不呼吸了，難道假日我不去百貨公司、就不出去玩嗎？」還揶揄中央，假日不呼吸？

荒謬的是，柯文哲現在說口罩不夠用，但二個月前是誰說「口罩產線增加是盲目擴廠」呢？若沒有政府砸重資開發口罩產能，現在口罩會被哄抬到什麼程度呢？我們的疫情又會崩潰到什麼程度呢？疫情當頭，柯文哲卻還在扯口罩國家隊的後腿！

台北市長柯文哲。（資料照）

二月份時，當時中央政府就已經決定徵用所有的口罩產線，統一配送口罩，此外，決定另出資2億建立60條口罩生產線。然而，台北市長柯文哲當時卻說風涼話表示，「所以也不是盲目擴廠，其實最理想是，用現有的產線，24小時增量（產），而且你要再增加新的生產線，最快也要四、五個禮拜，沒有那麼容易。」

但是，當我們現在看到國外疫情大崩潰，歐美國家當初輕視口罩的防疫效果，如今口罩價格被哄抬至數千元台幣之譜，甚至是捧著現金也買不到。許多國家就是因為沒有預先注意到口罩的重要性，如今根本一罩難求。而台灣是因為有2003年SARS的前車之鑑，很快就管制了口罩，並擴大產線，所以才能讓口罩維持在基本的5元售價，比未管制前還要便宜。台灣口罩長期都對外仰賴進口，若按柯文哲所謂「不要盲目擴廠」的訴求，現在台灣會成什麼慘狀？

此外，在台灣日產口罩量達千萬片後，總統蔡英文宣布，將捐贈1,000萬片口罩給受疫情嚴重影響國家，其中將捐給美國200萬片。根據報載，「台灣將捐贈1,000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。外交部今說明，首波捐贈內容為美國200萬片，歐洲700萬片口罩（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士），以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀84台和額溫槍等防疫物資。」

台灣慷慨協助世界各國，獲得美、日，以及歐洲各國高度讚賞，美、台雙方高階外交官員就在3月31日共同召開虛擬會議，討論如何擴大台灣國際參與，包括如何恢復台灣世界衛生大會（WHA）觀察員身分。日本首相安倍晉三也推文「一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本、台灣一起加油！」我們不但讓國人可以拿到更多口罩，還可以協助全世界，不但顧全國民健康，又打了一場漂亮的外交仗。

柯文哲身兼台民黨主席，可以不要整天扯國家口罩隊的後腿嗎？好好協助防疫，或許不會讓你聲量提高，但起碼會獲國人尊重，這樣的基本道理請柯文哲好好想想吧！

（政治工作者）

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