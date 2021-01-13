自由開講》柯市長只會把百姓當提款機，卻不敢跟財團分紅？！

陳育恆

請柯市長不要把社會住宅當提款機

柯文哲被議員砲轟柯皇帝，擅自決定社會租金算法；可笑的是朝令夕改，去年柯市府官員允諾調降社會住宅租金，過兩天新聞一出，社宅租金之亂柯文哲「一人要變」暴增三千萬，不降反升，三天之內的變化嘆為觀止。

更神奇的是柯文哲認為四萬塊租金符合居住正義，又提到自己會回去檢討，但檢討沒過幾天又稱自償率110%是有良心的，一直到去年底再次出席重申四萬塊立場，讓大部份人都迷惘了檢討兩字的定義。不顧藍綠眾議員的強力反對聲浪，視整體台北市議會於無物；那當初囤房稅怎可能輕易在柯文哲任內眼皮底下輕易從3.6%降至1.5%，再加上前幾年大動作舉辦臺北市居住正義論壇批判蔡英文政府作為消極，兩相比對可謂是極為諷刺。（更遑論去年被許淑華議員質詢監督調漲單一自住房屋稅，因調漲房屋稅計算路段率，估計36.7萬戶的房屋稅明年漲6至20％，台北市政府預估增加2億元稅收！）

請繼續往下閱讀...

台北市長柯文哲。（資料照）

諷刺的是柯市府不敢跟財團分紅？

台北市議會的糾葛，柯文哲仍然不放棄把社會住宅當提款機，不放過市井小民，卻輕放財團爽賺。舉例共享機車共三家業者，目前三家共臺北市只拿40萬權利金，但每年可賺2至3億，卻沒有簽訂超額營利分潤條款契約直至2022，也就是說可能近10億臺北市都分紅不到，到時柯文哲就下台走人了。無獨有偶，去年11月台北市議會總質詢，簡舒培除了指出大巨蛋建築師被停權無人補沒有建築師外，同樣未簽訂超額營利分潤條款契約，遠雄不是小綿羊口頭講講就好，一定要白紙黑字簽在契約上。

若柯文哲重視財政紀律，請台北市社會住宅自償率與費用算法於法有據合情合理，而非合一人意志；若柯文哲重視債留子孫問題，建議重啟囤房稅3.6%，以及財產重分配相關概念稅制，並勇敢跟財團分紅。適時地跟許多新興業者提出超額營利分潤條款契約，畢竟臺北市本身是進步都市且台灣防疫做得好，如果業者沒有超額營利，自然也不會繳交過多的稅額，這是雙贏；而對於社宅的平民老百姓，合理可負擔的每月社宅租金，同樣雙贏。

（社會工作師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法