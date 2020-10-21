自由開講》台北人不吃米？失「常」的台北市文化

吳柏瑋

近期有一老屋拆除議題，在大台北的文化資產圈內鬧得風風雨雨、眾人皆知，起因為台北市政府拆除了位於杭州南路一段的「台灣拓殖株式會社米倉」，當文資守護人士發現「棟札」後，要求提供並且依法認定應被視為「新事證」而重啟文資審議時，文化局卻以該棟札並非「新事證」維持原決議「不具文資價值」，結果了這自昭和16年（1941）即存在於此的老米倉。

台灣拓殖株式會社穀倉被拆光。（文資團體提供）

細數台灣文化資產保存的歷史中，我們不難發現大多數被留下來的文化資產多有「有名人加持」或「富麗堂皇」的特性，但筆者對於這此文化價值評估標準卻不以為然，只因這樣的文化價值認定偏離「文化」本身意涵；所謂文化，通俗來說可以是一個地區居民共同經歷或認知的過往歷史，並體現於建物、飲食與語言等表徵，簡單說，所謂「文化的本質」也就是「生活」，而且是常民的生活。

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但我們卻在多次保存會議聽到，委員或市府認為因為「不夠有名」、「不夠華麗」而失去保存價值，比如新店十四張地區的劉姓家族古宅；劉姓對於大坪林庄的開墾與發展，有歷史上的重要定位，但在只在乎「有不有名」的文資委員眼中，這些屬於「地方的」、「常民的」歷史卻不具任何保存價值，甚至筆者曾在會勘大坪林圳開墾者的古墓時，文資委員說過「此人沒有功名、沒有官銜也不具全國性貢獻」，因此認為這個人的墓沒有價值。

再回到這次米倉的拆除，俗話都說「民以食為天」，在200餘年的開墾史中，「米」是不可或缺的糧食，而各地關於米的運輸、存放也都集結了百年來的先人智慧，這次被拆除的米倉，正是見證艋舺到錫口「米道」的重要場域；但很可惜的，我們可以從台北市政府的態度中看見，當柯文哲口口聲聲喊著「無城牆博物館」的同時，卻把這些在巷弄中與人民生活息息相關的文化逐一毀去，彷彿市府認知的文化不是「台北人的文化」，豈不諷刺又荒謬？

假若台北市府與文資委員持續抱持「名人加持」、「藝術價值」及「官銜」三大條件，那這樣的文化只會與人民越來越遠，拆了一個米倉，台北城的發展史也缺了一塊，難道柯文哲與這些文資委員們，都以為以前人不用吃飯，只要吃銅吃鐵就能活嗎？

（暗坑文化工作室執行長）

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