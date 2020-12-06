自由開講》NIKE廣告在日本「炎上」事件的反思

洪昱睿

最近國際運動品牌巨擘NIKE在日本推出的一則廣告，因明顯指射日本社會的排外現象，引爆日本網路「炎上」，討論度超高，又以對內容「森七七」、玻璃心碎滿地的反應最為劇烈。廣告內容主要是以在日非裔、在日朝鮮裔少女受到排擠失去自信、懷疑自我，其後穿上NIKE產品，闖出運動成績才獲得成功。未料直戳日本社會普遍存在問題卻像揭穿國王的新衣，惹惱許多偏向「網路右翼」的日本群眾，導致負評如潮，紛紛喊出要抵制NIKE。

國際知名運動品牌NIKE近日發布最新的日本廣告，不料由於內容影射日本有種族歧視，引起日本網友不滿、炎上，更發動「拒買NIKE」的行動，但相關議題也在日本網路引起論戰。（圖擷取自日本「Nike Japan」YouTube）

先講結論，第一、NIKE此舉無疑只是一場商業操作，因為：失去自信就穿上NIKE；穿上NIKE就獲得成功，這樣的「公式」是沒有邏輯的。第二、NIKE也知道該廣告推出將會引起巨大反彈，但品牌訴求的受眾原本就不是會購買NIKE產品的人，所以無所顧忌。

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回到事情的本質；日本有沒有排外、甚至歧視的現象？答案當然是肯定的，日本社會最講求「一致性」與「同調」，大家往右轉就沒人敢往左轉，所以因膚色、族群、語言、文化習慣和多數人不同而遭異樣眼光，是再普通也不過的一件事了。而講求純正血脈的日本人，配合上包裝過的浪漫優越感、有心人士的煽動，所謂異樣眼光就很容易變質成了排外、仇外、霸凌的心理現象了。

說到底，這些是日本社會應該反思的問題，甚至說恐怕只是NIKE與日本憤怒中老年人之間的問題。看了別人的例子，我們應該要比較關注的是，那台灣的情形是怎麼樣？我們有沒有類似的問題以及如果有要怎麼改善等面向。

其實如果只是區分你我、彼此；倒不見得能稱之為歧視，一個東方人到了美國紐約、洛杉磯等自由主義風氣盛行又與國際往來甚密的城市，和到了美國中西部務農為主白人居多的州，所感受到的「眼光氛圍」可能就大大不同，人類對未知、不熟悉的事物感到疑惑或恐懼，尚屬正常範圍，要注意的是不要讓這些感受化為要去排除異於我者的心理及行動，也不要未經深思熟慮就輕率發言，如「社宅窮人說」這樣公開地亂貼標籤就是很不好的。

明倫社宅最高租金逾4萬元，引發外界抨擊，市長柯文哲說不希望整棟社宅裡面都住窮人（社宅窮人說），再度引發爭議。（資料照）

（語文工作者）

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