自由開講》柯某人可知飲水思源？

鄧鴻源

日前柯文哲要蔡英文談蔣介石是不是228加害者時說：我被民進黨迫害沒比較少。真好笑，民進黨只有曾幫助你選上市長，何曾迫害你？柯某人可知飲水思源？

柯文哲搞不清楚迫害的意義，以為人家不滿他的行為，自行推出市長候選人就是迫害，卻不知他祖父曾被國民黨害死，才是政治迫害，所以一直與藍營人士或中共交好，不知書讀到哪裡去，令其祖父蒙羞。

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白色恐怖中，有位眉清目秀的台灣女孩施水環，是位虔誠的基督徒，每天寫信給家人說，她根本沒有犯罪，只因被小人誣告，國府司法就給她羅織匪諜罪名，槍斃在台北馬場町，難道老蔣能免責嗎？

白色恐怖受難者施水環。（網路）

目前台南某強姦殺人犯，受害家屬都要求一命還一命，老蔣不分青紅皂白，亂殺了那麼多人，還有何資格立銅像與蓋大廟？試問，德國與俄羅斯有希特勒與史達林的銅像嗎？

柯文哲只站在加害者的立場，尊重他們的歷史記憶，卻沒有站在戒嚴時期所有受害者的立場，下令北市各單位與學校移除老蔣銅像，有同理心嗎？難怪許多綠營人士很不滿，認為你過河拆橋。

柯文哲真是越老越糊塗，分不清楚是非與善惡，也不知感恩與報恩，還有臉參選2024年的總統嗎？

台北市長柯文哲。（資料照）

（大學教授）

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