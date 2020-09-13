自由開講》王金平應好自為之，不要落得晚節不保？！

◎陳振

海峽論壇19日將在中國廈門舉行，國民黨宣布推派前立法院長王金平率團出席。李敖之子李戡11日直指「海峽論壇就是典型的自欺欺人論壇」，標榜民間交流卻辦成「國共論壇」，限制對方先承認特定論述才能談話，毫無代表性；國民黨派人前往，終究只能談「新瓶裝舊酒」的兩岸論述，「去了也是白去，還不如不去」。

其實不只是白去，還被利用是求和或認同統一而去才糟糕。又既然強調是民間交流，為何只有國民黨人參加，原因就是限定議題，談來談去還是談怎麼交流與統一，等於是老生常談，有何益處？

請繼續往下閱讀...

如果能談其它議題，則比較有意義。例如，中國如何落實自由，民主，人權與法治？ 如何尊重中華民國的歷史與主權？乃至於李明哲是犯了哪一條大罪，為何至今沒有消息等。

王金平的心態一如以往的連宋，都只是因為落選或被拋棄了，心有不甘，想要藉著訪問中國來提升自己的歷史地位，肯定自己的存在，結果都被中國利用而不自知，充其量只是政治小丑而已。

立法院長王金平。（資料照）

換言之，這樣的論壇只是國共論壇，一個是中國的執政黨，另一個是台灣的在野黨，後者的帶領人已經沒有任何黨政公職，連自己黨內人士都看不起，能談出什麼碗糕？

何況訪問也要看時機，現在是什麼時候，王某人看不出來嗎？屆時如同以往蕭某人與胡某人的卑躬屈膝模樣，能看嗎？或者如同連家父子笑嘻嘻與人握手的噁爛模樣又能看嗎？

總之，王金平應好自為之，不要落得晚節不保。

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法