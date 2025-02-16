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健康醫療網》日韓旅遊夯，小心病毒奪命！感染科醫師籲：接種三疫苗保命

根據衛福部疾管署公布，我國近期類流感門急診就診人次為近十個流感季同期最高，近兩週更超過25萬人次，其中肺炎鏈球菌也不容小覷，截至去年底也創下近5年來新高。
健康醫療網

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2025/02/16 09:30

◎ 健康醫療網

知名藝人到日本旅遊感染流感，病情加劇併發肺炎不幸離世，震驚各界。國人瘋日韓旅遊，今年過年出國人次更是創下歷史新高！然而，國際間呼吸道疾病疫情升溫，出外旅遊除備妥遊玩攻略外，更應為自身免疫力做好準備！林口長庚醫院兒童感染科主任、長庚大學醫學系謝育嘉提醒，預防感染的積極措施在於接種疫苗，加強保護力、預防重症，才能避免發生遺憾

根據衛福部疾管署公布，我國近期類流感門急診就診人次為近十個流感季同期最高，近兩週更超過25萬人次，其中肺炎鏈球菌也不容小覷，截至去年底也創下近5年來新高。（取自貼文）根據衛福部疾管署公布，我國近期類流感門急診就診人次為近十個流感季同期最高，近兩週更超過25萬人次，其中肺炎鏈球菌也不容小覷，截至去年底也創下近5年來新高。（取自貼文）

國內類流感就診人次創新高！

醫：接種疫苗為預防關鍵　流感、新冠及肺鏈疫苗缺一不可！

根據衛福部疾管署公布，我國近期類流感門急診就診人次為近十個流感季同期最高，近兩週更超過25萬人次，其中肺炎鏈球菌也不容小覷，截至去年底也創下近5年來新高。謝育嘉醫師指出，流感與肺炎鏈球菌的協力作用從過去就息息相關，當流感病毒增加時，肺炎鏈球菌所誘發的肺炎也會隨之增加。臨床上也常見病患在檢測出流感病毒時，肺部已發現白了一大塊，且發炎及白血球指數都偏高，這就是典型的細菌性肺炎型態。當免疫力下降時，潛伏在鼻腔內的肺炎鏈球菌就會與病毒合作引起感染。若發生侵襲性肺炎鏈球菌感染，更可能導致敗血症、肺炎、腦膜炎等重症。謝育嘉醫師提醒，台灣肺炎鏈球菌抗藥性高，即便透過有效的抗生素治療，死亡風險依舊很高，因此接種疫苗才是預防的關鍵

疾管署去年已首度同時開打「左流右新」，民眾可同步接種新冠、流感疫苗，同時獲得保護力。對此，謝育嘉醫師提醒，感冒後容易誘發肺炎鏈球菌感染，因此無論是流感、肺炎鏈球菌以及新冠等疫苗都非常重要。以肺炎鏈球菌疫苗而言，不分季節皆鼓勵民眾前往接種。若接受度較高者可同時施打肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及新冠疫苗。但若年長者無法承受，也可先「左流右新」，一星期後再接種肺炎鏈球菌疫苗。

避免遺漏疫苗接種　成人疫苗接種手冊助一把

面對各種疫苗資訊，如接種時程、劑數等不同，為避免成人重複接種或遺漏疫苗等問題，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會所推出的「成人疫苗接種手冊」，方便管理疫苗接種紀錄；謝育嘉醫師分享，診間常見民眾表示不清楚、甚至不記得自己是否已接種而重複接種。透過接種手冊紀錄每一次的接種日期、名稱等，對於民眾以及醫護人員都是一大福音，讓保護力更全面。目前基金會也有與新北市、嘉義縣和高雄市當地的里長合作，推動手冊索取活動，歡迎有興趣的民眾，可就近向里長詢問並領取手冊

「成人疫苗接種手冊」線上下載連結：https://supr.link/qlpHJ


本文本文經授權轉載自健康醫療網／記者呂佳恆報導 日韓旅遊夯，小心病毒奪命！感染科醫師籲：接種三疫苗保命

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