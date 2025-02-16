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許美華頻道》美國要對台灣晶片課稅 實務上到底有多困難？

如果，只要產品裡有經過台灣產業鏈的晶片都要課稅；那麼，不用懷疑，美國基本上就是無差別開槍，對所有內含晶片的電子產品全面課稅了。 因為，全世界的電子產品，幾乎不可能沒有台灣供應鏈的足跡，台灣矽盾產業的實力，就是這樣橫掃。
許美華頻道》

許美華頻道》

2025/02/16 09:00

◎ 許美華

美國要對台灣晶片課稅 實務上到底有多困難？

就來講川普針對的目標台積電好了。

台積電幫客戶代工製造的產品，其實不是晶片，而是晶圓。

川普針對的目標台積電。（法新社檔案照）川普針對的目標台積電。（法新社檔案照）

台積電依照客戶的設計，做成晶圓後，還是半成品，要送到下游去切割、封裝、測試，之後才是層層組裝。

假設這個客戶是蘋果，晶圓一旦送出台積電大門，這批晶圓在台積電的財務報表上，就從存貨轉為營收了，同時成為蘋果財報上的存貨。

後面的晶片加工旅行，就跟台積電無關了。

所以，如果美國政府想要對台灣晶片課稅，藉此施壓台積電，事實上，根本課不到台積電的稅。

除非，台積電為美國客戶代工的晶圓，在出廠後立刻先運到美國入海關，這時，美國政府才有可能課到台積電的關稅。

再講下去，如果美國真的要對內含台灣晶片的電子產品課稅，真的會搞瘋報關的一票進口商，還有負責查核的美國海關。

只要產品裡有經過台灣產業鏈的晶片都要課稅；那麼，不用懷疑，美國基本上就是無差別開槍。示意圖。（彭博檔案照）只要產品裡有經過台灣產業鏈的晶片都要課稅；那麼，不用懷疑，美國基本上就是無差別開槍。示意圖。（彭博檔案照）

一個電子終端產品，裡頭動輒幾百、上千顆晶片，美國到底要怎樣區分、課稅？課稅對象是台灣設計、製造、還是封裝測試的晶片？

如果，只要產品裡有經過台灣產業鏈的晶片都要課稅；那麼，不用懷疑，美國基本上就是無差別開槍，對所有內含晶片的電子產品全面課稅了。

因為，全世界的電子產品，幾乎不可能沒有台灣供應鏈的足跡，台灣矽盾產業的實力，就是這樣橫掃。

所以，為什麼針對關稅這題，要請大家冷靜，因為我真的想不出來，川普政府要怎麼對台灣晶片課稅，尤其是台積電。

川普放話對台灣晶片課稅，是希望晶片製造重返美國，包括台積電在美國擴大投資。圖為台積電亞利桑那廠。（彭博檔案照）川普放話對台灣晶片課稅，是希望晶片製造重返美國，包括台積電在美國擴大投資。圖為台積電亞利桑那廠。（彭博檔案照）

當然，川普放話對台灣晶片課稅，項莊舞劍意在沛公，目的不在關稅，而是希望晶片製造重返美國，包括台積電在美國擴大投資，還有最近各方熱議的，美國政府希望台積電救援參與Intel代工業務。

總之，川普不高興，台灣也不要驚慌失措，事情一件件梳理清楚，搞清楚什麼是煙、什麼是真正的炸彈，再來面對吧！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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