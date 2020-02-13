政治的日常》「第一次沒經驗」的村山富市內閣

1994年是一個太平年份，除了總理在義大利拉肚子有點丟臉之外，關西國際機場開航、鈴木一朗一個球季擊出兩百支安打、反戰作家大江健三郎繼川端康成之後，成為第二位獲得諾貝爾文學獎的日本作家，都讓日本人走路有風。但隔年的1995年卻是多災多難，村山內閣遭到嚴重的考驗。

李拓梓

續上篇

有一副白眉毛的村山富市是國會裡的好好先生，羽田孜內閣解散之後，他帶領社會黨和自民黨、先驅新黨合作，組成了「自社先」內閣，並擊敗自民黨的強勁敵手海部俊樹出任首相。這是1946年片山哲內閣之後，社會黨睽違四十六年再次執政。

不過外界對村山內閣卻沒什麼好評價，發足時的支持度只有37%，很不怎麼樣。究其原因，社會黨在野多年，無論是自衛隊、美日安保，甚至國內政策的基本立場，都和長期執政的自民黨相反。

尤其長期在野，不須負擔執政責任，社會黨正漸漸以理想主義為名，走上教條化路線，黨內的左派桀驁難馴，已經連續整倒了細川護熙和羽田孜兩任內閣。現在為了權力，和立場相反的對手自民黨合作，輿論都不太看好。促成上一次政黨輪替的「政界破壞王」小澤一郎，甚至直接批判「自社先」的組合是「野合」。

村山富市登場之後，放棄左翼教條路線，務實面對內外政治環境，持續保有自衛隊，承認美日安保體制，黨內也異議頗多。但村山內閣的主要支持基礎是自民黨和先驅黨，社會黨內部為了執政，暫時容忍異議，讓原先的支持者感到不滿。

羽田孜內閣解散之後，村山富市帶領社會黨和自民黨、先驅新黨合作，組成了「自社先」內閣，並擊敗自民黨的強勁敵手海部俊樹出任首相。（圖：朝日新聞）

不過，比起過去幾任首相，幾乎人人都有顯赫家世，村山富市的出身倒很有社會黨的影子。他的父親是大分縣的漁夫，他在家排行老六，明治大學畢業後就一直投入漁村民主化的工作，後來從政擔任過市議員、縣議員，1972年當選眾議員，算是白手起家、由基層選起的理想主義者。白濃眉的神仙造型，加上「小富」的暱稱，讓雖然一開始不被民意看好的村山，還是被輿論懷著「庶民宰相」的期待。

新內閣上路的第一個任務，就是前往義大利那不勒斯出席領袖峰會。不過不知道是怎麼回事，村山到拿坡里卻因為緊張又吃壞了肚子，缺席了峰會活動。國際領袖在訪問時出糗時有所聞，老布希總統就曾經在宮澤喜一面前當場昏倒，這次輪到村山肚子痛，也算是風水輪流轉。

1994年是一個太平年份，除了總理在義大利拉肚子有點丟臉之外，關西國際機場開航、鈴木一朗一個球季擊出兩百支安打、反戰作家大江健三郎繼川端康成之後，成為第二位獲得諾貝爾文學獎的日本作家，都讓日本人走路有風。但隔年的1995年卻是多災多難，村山內閣遭到嚴重的考驗。

首先是一月十七日半夜發生的阪神淡路大地震，是氣象廳首度觀測震度超過七的地震，6434人死亡、43792人輕重傷、房屋25萬棟倒塌，中國地區、阪神地區高速公路倒塌、鐵路停擺，大火多處，關西地區損失慘重。

面對這樣的巨大災變，自衛隊沒有在第一時間出動，整個政府慢半拍式的救援作業，甚至讓民間NGO、黑社會搶在政府前面救援，都讓村山內閣被罵翻，面對批評，村山的回應卻是「第一次當首相沒經驗」，此話一出造成他的支持率暴跌。

阪神淡路大地震是日本氣象廳首度觀測震度超過七的地震，6434人死亡、43792人輕重傷、房屋25萬棟倒塌。（圖：松岡明芳,wikimedia.org/）

屋漏偏逢連夜雨，三月二十日，東京地鐵遭到沙林毒氣攻擊。主張「世界最終戰爭」的奇怪宗教奧姆真理教，涉嫌犯下多起攻擊事件，1994年在松本施放沙林毒氣，造成八死六百傷的恐怖攻擊後，因為憂慮警方搜索，在上班尖峰時間在東京地鐵的五班列車上施放沙林毒氣，造成十三死六千兩百五十二傷的慘案。而政府第一時間判斷錯誤，認為是炸彈攻擊，也引發輿論的批評。

對於1995年這兩起重大災變的遲鈍應對，重創村山內閣的支持度。尤其松本已經發生沙林毒氣事件，政府卻對其他地方發生類似的攻擊毫無戒備。雖然兩天後即搜索奧姆真理教，卻遲至五月才逮捕教主麻原彰晃，都引起輿論的強烈抨擊，村山內閣也因此搖搖欲墜。

當然，1995年也不是只有悲情的年份，那一年日本職棒總冠軍，是以鈴木一朗為主將的歐力士藍浪隊，這支球隊以阪神淡路大地震中受災最慘的神戶市為基地，對災後關西人的信心，打入一劑強心針。同年，野茂英雄以第一位日本人之姿，躍上大聯盟。這些事情，都讓處於泡沫經濟崩潰、震災復興遙遙無期低潮的日本人再次雀躍。

1995年也是終戰五十週年，首相村山富市在終戰紀念日上發表談話，代表日本政府對戰爭期間錯誤的政策，造成亞洲國家人民帶來巨大的損失和痛苦表達歉意。這個談話確立了日本政府對於戰爭的基本立場，雖然右翼團體有很大的意見，但「村山談話」全文不卑不亢，確實是一篇有高度、彰顯日本對亞洲鄰國態度的好講稿。

村山富市在終戰紀念日上發表談話，代表日本政府對戰爭期間錯誤的政策，造成亞洲國家人民帶來巨大的損失和痛苦表達歉意。這個談話確立了日本政府對於戰爭的基本立場。（圖：朝日新聞）

只是村山在訪問亞洲諸國時，一再以戰爭謝罪為主題，讓日本在冷戰體系中肩負振興亞洲、反共擴張的責任，變得輕如鴻毛。雖然村山本人博得清譽，但時代變化快速，冷戰終結、中國崛起，儘管依然強調著「韜光養晦，絕不出頭」的原則，卻讓亞洲鄰國面對中國擴張，挑戰美日既有體制感到不安。

尤其日本對中國採取謝罪態度，更讓亞洲鄰國一方面收到日本的歉意，一方面又不知道處於低潮中的日本接下來會怎麼做。日本對於戰爭責任的態度，也讓崛起中的中國抓到機會，有機會就要求日本謝罪，讓村山在國內也面臨了開啟「謝罪外交」的負評。

總之，村山內閣就這樣顛顛簸簸的走到1995年參議院改選，執政的「自社先」聯盟雖然取得多數，但是村山自己領導的社會黨卻慘敗。村山雖表達辭意，但佔了聯合內閣最多數的自民黨並不想讓村山辭職，只要他調整內閣名單繼續做下去。

1996年一月，村山自知政權已經成為自民黨的傀儡，再次表達辭意，理由是社會黨因為參與執政，內部意見分歧，他想專心處理執政團隊後院著火的整合問題。村山辭職後，閣揆由自民黨總裁橋本龍太郎接任，終結「五五年體制」的日本政黨輪替大夢，從細川護熙、羽田孜到靠自民黨支持才能執政的村山富市，一共只有三年。

村山卸任之後，社會黨內部的紛爭還是很激烈，政黨改名為「社會民主黨」，黨內的左派則改名「新社會黨」脫黨。1996年眾議院選舉，社民黨的議員有半數加入民主黨，而留在社民黨內的，則大多落選。這個戰後最大在野黨不斷細胞分裂，最後成為無關緊要的小黨，目前在參眾兩院都各只剩下兩席。很多人因此戲稱村山富市執政不是來壯大社會黨，而是來消滅社會黨的。

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