政治的日常》「平成慶喜」宮澤喜一（下）

宮澤宣稱一定要完成的政治改革方案，在自民黨內鬥不斷，在野黨隔山觀虎鬥，民間因為政治弊案頻仍，對內閣失去信心的狀況下胎死腹中。在野黨以宮澤「未履行政治改革」為由提出倒閣，宮澤喜一隨即宣布解散國會進行改選，進行最後一搏，史稱「謊言解散」（嘘つき解散），不過自民黨內也有「自爆解散」、「造反解散」等說法。

李拓梓

續上篇

經濟問題固然煩惱，但畢竟是長期問題，當時大家也不知道泡沫經濟接下來得失落二十年。當下困擾宮澤的麻煩事，其實還是政治問題。前首相海部俊樹留下兩個燙手山芋給宮澤，一個是自衛隊海外派遣，另一個是政治改革方案。

自衛隊派遣的議題上，宮澤喜一是屬於「護憲派」，他根本反對派兵，但也知道美國的壓力很大。於是提出對外派兵必須有所限制，比如不能使用武力，並且需要當事國同意等主張，宮澤內閣因此全力投入PKO法案的立法任務。

宮澤的主張很明顯和當時自民黨內的實力派人物小澤一郎對立，小澤是認為日本要成為正常國家，這是難得機遇，該派兵就派兵，不要被非戰憲法綁住，兩人也因此有了裂痕。而政治改革的議題上，宮澤確實打了包票，只是看來也推不太動。在野黨虎視眈眈，自民黨內也有很多不同意見。事實上，海部俊樹解決不了的問題，宮澤喜一也解決不了。

自衛隊派遣的議題上，宮澤喜一是屬於「護憲派」，他根本反對派兵，但也知道美國的壓力很大。（REUTERS）

屋漏偏逢連夜雨，1992年一月，東京地檢署以收賄嫌疑，逮捕沖繩開發廳長官阿部文男；二月，竹下派大將金丸信捲入「東京佐川急便事件」。檢調人員搜索東京佐川急便賄賂名單時，查出金丸信接受五億元鉅款的違法政治獻金，這筆錢甚至還被懷疑因為選舉需求，流入黑社會被拿來當作打擊右翼團體的資金。東京地檢署很快地就在金丸信家中搜出大量金條，金丸信遭到逮捕，以他為首的竹下派議員全部「挫在等」。

竹下派因為對金丸涉案的問題有不同看法，分裂為兩大系統。一派是跟金丸關係不錯的小澤一郎、羽田孜，另一派則是要除去金丸的橋本龍太郎、小淵惠三。金丸辭去竹下派會長職務後，竹下派在小澤一派缺席的情況下，選出了小淵惠三為新會長。小澤一郎和羽田孜則決定脫離竹下派，另成立「改革論壇21」，自民黨最大派閥竹下派實質分裂。

宮澤喜一其實不喜歡金丸信，據說金丸信東窗事發那天，宮澤正在參訪幼兒園，不太喜歡表演的宮澤那天還跟小朋友手舞足蹈了一番，這個舉動被認為是開心金丸信出事。問題是宮澤內閣的最大支柱就是竹下派，現在竹下派分裂了，宮澤的日子當然也不會太好過。

果然，他宣稱一定要完成的政治改革方案，就這樣在自民黨內鬥不斷，在野黨隔山觀虎鬥，而民間因為政治弊案頻仍，對內閣失去信心的狀況下胎死腹中。把握自民黨分裂良機的在野黨，以宮澤說謊，「未履行政治改革」為由提出倒閣，在小澤一郎一派刻意缺席的狀況下，通過了不信任案，宮澤喜一隨即宣布解散國會進行改選，進行最後一搏，史稱「謊言解散」（嘘つき解散），不過自民黨內也有「自爆解散」、「造反解散」等說法。

竹下派大將金丸信（左一）捲入「東京佐川急便事件」。檢調人員搜索東京佐川急便賄賂名單時，查出金丸信接受五億元鉅款的違法政治獻金，金丸信旋即遭到逮捕。（維基共享）

自民黨此時一分為四，武村正義等人成立了「先驅新黨」（新党さきがけ），小澤一郎和羽田孜則組成了「新生黨」，有高貴身家的人氣熊本縣知事細川護熙也組成了「日本新黨」參戰，眾議院511席當中，自民黨分裂的三黨一共得到103席，在野的社會黨只獲得70席，自民黨只得到223席，首次沒有過半。在小澤一郎合縱連橫之下，非自民黨、非共產黨的其他八個政黨同意組成聯合內閣。

政黨輪替，從鳩山一郎開始穩固無比的「五五年體制」土崩瓦解。新首相是細川護熙，眾議院議長是社會黨黨揆土井多賀子。自民黨方面，宮澤喜一辭職，河野洋平接任總裁。宮澤喜一這下變成「五五年體制」的末代將軍，媒體說他是「平成的慶喜」。不過，宮澤本身並不是很有權力慾的人，後來自民黨再度重返執政，他也應邀擔任過小淵惠三的財務大臣，首相卸任後還願意接別的位子，上一個這樣做的人是高橋是清，也因此搏得「平成的是清」美名。

不過，回顧起宮澤喜一，最讓人印象深刻的，應該是1992年美日峰會時，老布希總統不知道為何突然暈倒，吐了宮澤一身。還有他的外孫女宮澤艾瑪，後來成為出色女演員，在三谷幸喜的《失憶的總理大臣》當中擔任翻譯官的角色。孫輩走上演藝圈這件事，宮澤跟他不喜歡的竹下登倒是如出一轍。

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