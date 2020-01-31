政治的日常》推翻「五五年體制」的細川護熙和羽田孜內閣 （下）

亂世中組閣的羽田內閣，可以說是先天不足，後天失調。繼承了細川的「八頭馬車」，以及細川留下來的黨派爭議，讓羽田內閣還沒開始就先跛腳。羽田內閣同時也是日本戰後第二短命內閣，為期只有64天。

李拓梓

續上篇

因為「國民福祉税」的問題，執政團隊此時一分為二，新生黨的小澤一郎、公明黨的市川雄一組成「一一連線」支持稅制改革，新黨先驅的武村正義和社會黨則表明反對到底。執政團隊一分為二，讓這個脆弱的「八頭馬車」政權搖搖欲墜。屋漏偏逢連夜雨，這時居然還傳出打倒自民黨副總裁金丸信的「佐川急便」違反獻金案，細川護熙也有一份，他和佐川急便之間也有一億元的不明借款。事發之後，首相本人倉皇辭職，由新生黨的羽田孜接掌政權。

羽田孜是竹下登時代崛起的政治家，同時代的政治前輩金丸信曾經有「平時的羽田，亂世的小澤」說法，來形容這兩位形影不離的政治晚輩。小澤和羽田結盟，在平成日本可以說是呼風喚雨，先是推倒了宮澤喜一，又組成新生黨在總選舉中擊敗自民黨，結束「五五年體制」，在細川護熙任內，羽田擔任副總理，一手策劃了政治改革方案，被外界稱作「政治改革先生」。

細川護熙任內，羽田擔任副總理，一手策劃了政治改革方案，被外界稱作「政治改革先生」。（https://kakukurita7.webnode.jp/）

羽田是政二代，不過他很有個性，大學畢業後曾經在小田急巴士公司上班，很以當過巴士車掌而自豪。他認為政治應該要是普通人的政治，政治家說的話，應該要讓普通人都聽得懂。羽田是唯一一位在首相任內，每週都到街上和民眾演講的首相；此外，在辦公室設置了三台傳真機供人民傳真意見，也是當時的創舉。只是金丸信那句「平時的羽田」，也算是一語成讖，羽田組閣的時機點，剛好不是平時，而是亂世。

在亂世中組閣的羽田內閣，可以說是先天不足，後天失調。他的初組閣支持率並不低，有61%，但是繼承了細川的「八頭馬車」，以及細川留下來的黨派爭議，讓羽田內閣還沒開始就先跛腳。閣議把武村正義的先驅新黨和社會黨排除，引起兩黨的不滿，社會黨首先退出聯合政權，在自民黨邀請下，自社先三黨組成新的國會多數，儘管輿論批評自社結盟是沒有價值目標的「野合」，但羽田內閣卻因為沒有取得多數支持，只好下台一鞠躬，成為日本戰後第二短命內閣，為期只有64天。

羽田內閣是日本戰後第二短命內閣，為期只有64天。（圖：網路）

細川護熙和羽田孜兩個政權，雖然打破了「五五年體制」，但是他們的政權都不長久。細川卸任之後，一度想要重返政壇，2014年在小泉純一郎支持下，他以無黨籍之姿再戰東京都知事，結果慘敗，從此退出政壇。他出身名門，既不缺錢又有閒，琴棋書畫樣樣精通，後來成為出色的陶藝家，他的「不東庵日常」，也成為藝文界頗受歡迎的品味話題。

而羽田孜也同樣不能忘情政治，只是倒閣後他和盟友小澤一郎漸行漸遠，新進黨解散後他成立了太陽黨，被評論家譏為「黨名品味超差」，後來他重回小澤身邊，加入了民主黨，擔任該黨的最高顧問。羽田相當親近中國，喜歡穿著毛裝，在那個中國領導人都改穿西裝的時代，愛穿毛裝也成為特異之舉，頗受中國人的好評。但要問問日本人是不是還記得這位任期超短的首相，恐怕當代日本人根本不覺得羽田政權有存在過。

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