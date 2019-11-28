政治的日常》「平成慶喜」宮澤喜一（上）

日本三十年來房地產永遠不會衰退的神話破滅，導致許多公司、投資人甚至一般民眾手上的土地房子，都變成爛頭寸。銀行滿手不良債權，因此緊縮銀根。廠商因為「廣場協議」升高日圓匯率，導致工廠大量外移，日本本身的經濟在這些連鎖效應下，據說損失超過一百兆日元，因此陷入「失落的二十年」迷障。1991年11月，宮澤喜一就是在這樣的環境下組閣。

李拓梓

1991年七月，改編自暢銷漫畫的《東京愛情故事》在富士電視台播放，大受歡迎。永尾完治和赤名莉香成為家喻戶曉的人物，從鄉下老家來到東京闖蕩，工作、談戀愛的故事，好似是當時日本年輕男女的人生模型。但就在《東京愛情故事》播放的同時，原本一路暢旺，給人們無限希望的的日本泡沫經濟，卻正慢慢步上破滅的「失落的二十年」。

日經指數從1990年12月29日38915.87的最高點之後，就一路向下。衰退的主要原因，是憂慮炒房和通貨膨脹問題的大藏省，一方面採取了不動產融資總量管制，一方面也要求銀行必須提高資本適足率。金融政策緊縮，確實導致原先飛漲的地價下滑。以指標性的銀座鳩居堂前土地為例，從1989年的一平方米三千六百萬元，到了1995年只剩下三分之一，一千兩百萬元。

三十年來房地產永遠不會衰退的神話破滅，導致許多公司、投資人甚至一般民眾手上的土地房子，都變成爛頭寸。銀行滿手不良債權，因此緊縮銀根。另外，廠商因為之前的「廣場協議」升高了日圓匯率，導致工廠大量外移，日本本身的經濟在這些連鎖效應下，據說損失超過一百兆日元，日本因此陷入「失落的二十年」迷障。

1991年11月，宮澤喜一就是在這樣的環境下組閣。

宮澤喜一（左）在竹下登的支持下，以七十二高齡之姿當上首相。（圖：網路）

相較於他的前任海部俊樹，宮澤出身政治家族，外祖父小川平吉、父親宮澤裕都當過眾議員，他自己也是大藏省官僚出身，頗受池田勇人賞識。他講得一口好英文，不需要翻譯就可以跟外國政要對話，年輕時被稱作「大藏省的王子」，前途看好，通產大臣、大藏大臣、外務大臣、官房長官，甚至副總理等重要職務，他通通當過，一直被認為是首相接班人選。

宮澤喜一講話惡毒，學經歷俱佳的他，最喜歡問別人什麼大學畢業。出身早稻田大學的前首相竹下登年輕時，還被宮澤問過「你進早大有通過考試嗎？」讓竹下氣得半死。不過「毒舌」導致宮澤在政治圈人緣不佳，因此總等不到機會。等到他看不起的竹下登都已經卸任首相職務，還以院政之姿主導政壇，宮澤才好不容易在竹下支持下，以七十二高齡之姿當上首相，也可以算是造化弄人。

宮澤喜一出身政治家族，他講得一口好英文，不需要翻譯就可以跟外國政要對話。。圖為宮澤喜一與柯林頓。（維基共享）

不過，宮澤既然是得到竹下支持，自然也得受制於竹下。副總理兼外相渡邊美智雄、官房長官加藤紘一等人，都是當年導致竹下辭職的「瑞克魯特案」關係人。再加上宮澤年事已高，國民對內閣的期待並沒有特別高。但起碼宮澤也是經濟、財政的專家，在泡沫經濟崩潰之初，喊出了「生活大國」、「資產倍增」的目標，也許對於挽救泡沫崩壞的危機有所助益，內閣開始的支持度是54%。

不過崩壞中的泡沫真的是神仙也難救，「資產倍增」變成不可能的任務，沒有腰斬都已經要偷笑。日經指數一路下跌，野村、日興、大和、山一四大證券公司一蹶不振，民眾把經濟衰退的原因歸咎給金融業的「犯罪本質」，也讓政府沒有勇氣調整金融緊縮的方向。但大企業還可以撐，更慘的是中小企業因為金融緊縮，紛紛倒閉，泡沫經濟崩潰開始衝擊已經習慣高速成長、揮金如土的日本民間社會。（待續）

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