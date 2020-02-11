自由開講》同意寶瓶星郵輪靠泊 看政府的「人道與防疫」

◎包嘉源

受人矚目的寶瓶星號郵輪檢疫事件已落幕，在上千餘名台灣乘客下船後，該輪原即應駛離港口，但麗星郵輪公司考量目前各國港口都對郵輪的靠泊採取保守的措施，對有疫病疑慮的郵輪，都不同意靠泊，乃希望寶瓶星號郵輪能續留基隆港暫時安置。

起初，防疫機關並未同意，寶瓶星郵輪9日在完成加油、加水及用品補給作業後黯然離港。後續麗星郵輪公司以寶瓶星號郵輪係以基隆為母港營運，乃申請再次進港。此時政府面臨「人道與防疫」平衡考量及是否同意該輪再度進港之抉擇，原因在於稍早中央流行疫情指揮中心已宣布2月6日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。最後疾管署在記者會說麗星郵輪以基隆港為母港營運，就可以非營運停泊港內。

此處涉及到一個「母港」的概念，按寶瓶星號郵輪是在巴哈馬註冊的外籍船舶，Nassau為其船籍港。基隆港僅是其在營運上常靠泊的港口，近三年該輪靠泊基隆港453次，平均每周三次。該輪搭載的旅客以台灣旅客為主，故麗星郵輪公司視基隆港為寶瓶星號郵輪的「母港」，但事實上，基隆港務公司對該輪僅係提供碼頭設施服務，在管理上，並無船籍的管轄關係，我政府依疫情需要對該輪之靠泊自有主導之權。

8日防疫機關在判定寶瓶星號郵輪上面受驗之128名人員全數呈陰性反應，所有台灣籍及外籍旅客皆可離船返家之後，寶瓶星號郵輪上面仍留有776名的船員及服務人員在船上，此次允許寶瓶星郵輪於10日再次進港，雖說船上人員不得登岸，但船上這700餘名工作人員，是否有經過篩檢，不得而知。

在各方努力溝通與中央流行疫情指揮中心點頭同意，麗星郵輪寶瓶星號以「非營運」模式，於昨日（10日）下午1點30分終於完成停靠基隆港西四碼頭。（資料照）

一般各國國際商港港口都有港外錨地或是港內檢疫錨地的設置，用以提供非營運船舶的靠泊。我政府同意寶瓶星郵輪靠泊於一般碼頭，應是在「人道與防疫」之間做了一個平衡。惟值此防疫期間，船東麗星郵輪公司必須配合防疫機關的要求，加強管理，做好船上的防疫，一旦有船上人員發生不適，必須立即通報處理。而港埠、防疫及市政等機關在船上人員管控及船上生活廢水排放方面，恐需更多的人力及心力去作防制。

要向這些公務機關人員致敬，辛苦你們了，希望疫情早日獲得控制，讓人心得以穩定。

（中華海運研究協會秘書長）

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