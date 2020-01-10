自由開講》您寶貴的一票決定子孫未來的生活！

◎陳啟濃

選戰激烈了，各種造謠抹黑事件層出不窮，然而靠民主打民主，長期以來本質是特權卻喊打特權，這是這次選舉，藍軍方面所使出的撒手鐧。

選戰激烈了，各種造謠抹黑事件層出不窮！圖為臉書粉專作圖諷刺韓國瑜及國民黨政營昨日被澳媒驚爆的抹黑民進黨醜聞。（截圖自台灣普拉斯臉書）

王力雄那本「你的西域我的東土」一書，讓人更了解中共邪惡殘酷的本質。中共融合了中國傳統統治者使用的殘暴手段，以及共產黨階級鬥爭邪惡的做法。民主國家漸漸覺醒，對中共不能存有任何期待，除非共產黨垮台。

然而台灣的「政治奇蹟」，是有些政黨，對中共特別有好感，認為要統一，或進行一國兩制。他們不是不明白共產黨的邪惡，而是他們已經受到中共的攏絡與授權。中共長期以來對台灣各階層各種名目的「招待」，已經讓這些寧願有錢不顧國家安全的投機份子，習慣了這樣的「特權」。

民主讓這些人躲在保護傘下，進行危害台灣安全的勾當，甚至還失去理智，替中共幫腔，說甚麼只要不談政治，共產黨都會讓人民安居樂業。當然中共奉他們為上賓，他們可能也不會認真了解中國有那麼多人民受到的迫害，過著貧苦的生活，這些人其實都只是想好好生活，誰會想要「涉及政治」呢！還不是一樣受迫害，台灣人千萬不該相信「只要不涉及政治中國是很進步的國家」這樣無知的謊言。

中共深知打台灣不可能，要付出失去政權的慘境，所以只要在台灣找到代理人，聽話的政黨，用民主打民主，就可以方便統治台灣，再用武力鎮壓，這些政權代理人，只能乖乖聽話，到時候台灣人連主張與言論的自由自然喪失殆盡。

這次選舉決定台灣人未來的命運，是選擇跟美日先進國家走在自由民主的一方，還是選擇投靠專制政權中共的一方。識破那些美化中共政權的政黨與政客所用的伎倆，大家一起摒棄他們製造出讓台灣人因無知造成的分化與對立，共同選擇守護台灣民主價值的陣營，讓台灣民主繼續深耕，讓共產黨的勢力無法滲入台灣。你的神聖一票，將決定台灣的命運，子孫未來的生活方式！

（教育人員）

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