自由開講》虛偽的大小S、范瑋琪與馬英九

◎鄧鴻源

藝人大S在日本買口罩寄往武漢的事情曝光後，大陸網友一片讚賞，表示「果然是女神」、「不枉費我喜歡妳那麼久」，但也有台灣網友認為，「台灣都買不到了，還寄去大陸」。

對此，小S出言力挺大S，強調「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」范瑋琪甚至用「流氓」、「狗官」等惡言詞分別辱罵小英總統與行政院院長蘇貞昌，實在很惡劣、低級。馬英九也譴責小英政府「不人道、沒有愛心」。

虛偽的大小S（右）、范瑋琪（左二）與馬英九（左）。（報社合成／翻攝自大小Ｓ臉書及資料照）

當中國政府在外交上百般打壓台灣之國際生活空間，在國防上以武力促統，以戰機、戰艦或航母繞台威嚇台灣，或在政治上以「九二共識」與「一國兩制」逼迫台灣承認一中，或是阻止台灣參加WHO時，大小S、范瑋琪與馬英九們，可曾敢對中國領導人或其退將說過類似的話？

台灣不是沒有愛心，是中國沒有感恩圖報，禮尚往來，畢竟以前幾次天災人禍時，台灣各界已經大力出錢又出力援助中國，結果中國政府有感恩嗎？

大小S、范瑋琪與馬英九們，應該勸中國政府大力取締濫捕野生動物的民眾，禁止他們將動物賣給市場宰殺以滿足老饕口腹之慾，以免動物病毒一再傳染給人類，才是治本之道。如果她們那麼愛其「祖國」，何不滾回其「祖國」，去擁抱大陸人，與武漢人同生共死，以發揮其愛心？

長久以來，大小S與范瑋琪在中國與台灣兩邊撈錢，卻只敢對台灣政府說「我們都是人類，應該互相幫助」，但可曾對中國政府說同樣的話？台灣人對中國人沒有恨，只有愛，只是對其政府（中共）的不友善很不以為然而已。然而不在乎台灣人口罩使用量是否足夠、不問是非對錯的罵台灣政府，難道就是你們想要的嗎？面對中國只要有錢可賺，連基本的尊嚴都可以不要了嗎？！

難道大小S、范瑋琪與馬英九等人不知，歷年來台灣已經捐款上百億元給中國從事人道救援了嗎？結果中國對台灣回報了哪些？居然是一連串文攻武嚇，大小S與范瑋琪可曾表示譴責過？如果沒有，你們在假愛心做甚麼？既然妳們在中國撈了不少錢，何妨默默自掏腰包到日本或韓國買口罩送去給他們使用？

日前某媒體民調顯示，高達七成以上民眾肯定小英政府的作法，證明小英政府的作法是符合大多數民意的，畢竟禮尚往來是國際間應有的潛規則。

（大學教授）

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