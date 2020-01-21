自由開講》「穩健台獨」如何走？深化政治文化的政治透明性吧！

許靖

台灣總統大選的公平性已經獲得全世界的讚賞，民主台灣讓世人看見獨裁中國的旁邊有一顆閃耀之星。台灣民主之路走到這裡，非常不容易。近日，林濁水稱這條路是一條「穩健台獨」之路，他認為，從30年來民意的變化，以及被這樣民意趨勢所帶著走的台灣選舉來看，在台灣，台獨是一張單程車票，隨著時日推移，買這張車票的民眾只會愈來愈多。

筆者也認為這是趨勢，但筆者更重視台灣民主透過施政場域、及選舉所揭露的更加透明性，而這將與穩健台獨相輔相成。換句話說，未來民意若要穩定朝向穩健台獨趨勢，深化政治文化中的政治透明性，相對重要突出。

台灣的政治文化已然質變，尤其年輕世代的崛起，多朝向天然獨的特性，未來的政治文化將只以台灣本土政治場域為範疇，不再是過去盤踞多年的大中華、大中國的政治色彩。（資料照）

西方政治學家艾蒙德﹙Almond﹚認為，政治文化概念在希臘時代就存在，亞里斯多德認為中產階級主導的政府形式是理想的民主政府形式，18世紀的盧梭定義了政治文化是道德習俗與意見（opinion）。馬克思主義認為，物質發展產生三種政治次文化，一種是資產階級，第二是工人階級，第三是受啟蒙的革命組織，這種物質發展的結果認為，歷史的進程就是全球性文化與社會大眾福利、理性與創造力的啟蒙。

艾蒙德認為，政治文化有幾類特徵。他認為政治文化包含關於真實政治的信念、對政治尊重的感受等。而政治文化與孩童社會化結果、成人政經經歷的經驗等，皆有相關。再者，他認為政治文化影響政治與政府結構，及政府能力。艾蒙德的政治文化亦受到批評，馬克思主義者就認為，政治態度的改變就受到社會與經濟結構的改變，階級結構的政治態度影響了政治行為。另一批評是理性抉擇方法論適用，政治文化似乎忽略價值規範或是歷史經驗等，也忽略了個人在政治狀態中的理性選擇的解釋權力。

當代政治文化的焦點聚集在亞洲國家現代化，包含比較政治經濟與宗教文化的規則，晚近則有公民文化概念與Inglehart所提的工業社會中，因工作而變遷的政治文化。最近有如何維持穩定的政治文化，例如政治信任的測量或是在社經結構中對政治信心的研究，比如美國總統尼克森的水門醜聞影響美國人對政治的信任度，再者如美國1960到1970年左右，美國人對政治菁英的不信任，改變對政治的態度，但也沒嚴重到對整體美國政治制度的政治文化產生影響。

綜上所述，政治文化相當是從孩童到成人的政經經驗，或為個人對政治價值的理性選擇。對台灣而言，穩健台獨的政治價值，同樣需要政治文化的深度變遷，也是台灣社經結構對台灣朝向正常國家這種政治信心的養成，這也需要台灣人民對於穩健台獨理念型政治菁英充滿著信心。

筆者認為，台灣民主走了近30多年，隨著每次投票制度的日漸公平，也隨著相關問題的逐步修正改善，更重要的是，本土政治菁英挺身而出並魄力處理，台灣這個國家能挺過各種國內外危機，將增進民意的信心。其次，透過民主的政治文化，也能相當程度的讓人認識到台灣的政治文化已然質變，尤其年輕世代的崛起，多朝向天然獨的特性，未來的政治文化將只以台灣本土政治場域為範疇，不再是過去盤踞多年的大中華、大中國的政治色彩。

因此穩健台獨的希望，即寄望新興政治文化的培養，特別在於年輕世代對台灣選舉透明、政治進步的宏觀視野。再者，對菁英政治的信任，也是人民對於政府施政是否滿意的指標。因此選舉透明、施政透明，將是未來政府建立績效的新指標之一，這對穩健台獨同樣發生重要影響。

當然，多元媒體如網路、公民社會的茁壯等，除能學習政治知識外，也是發生穩健台獨的重要媒介，媒體識讀能夠直接、或間接影響了個人對某類政治人物、整體政治情勢、政府施政績效，對整體內外在政治效能感的感受，不過，這就需要另文論述。

（政治評論者）

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