自由開講》中央地方齊心抗武漢肺炎 行政合作典範

許靖

媒體報導，武漢肺炎正肆虐全世界，然而台灣卻穩固守住「社區感染」的最後一道防線，讓疫情不至於全面擴大。據新聞指出，箇中原因在於，因為台灣有17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的防疫經驗，讓這次台灣政府防疫作戰可以領先全球超前部署，最重要的關鍵，原來府院日前3大重要決策拍板與執行，讓國內目前確診個案僅是境外移入個案或屬家戶感染。

媒體說，中國通報武漢有不明肺炎疫情後，台灣政府立即宣布武漢直航抵台班機須登機檢疫、正式公告武漢肺炎為法定傳染病必須通報，以及提升武漢旅遊疫情建議級別等，在在顯示，台灣政府早在面對疫情防疫極有觀念與按部就班，政府處理方式也相當熟稔，面對危機，府院關鍵決策拍板；再加上行政院長蘇貞昌上任後講究行政效率，這次民進黨政府防疫表現，雖因口罩供需問題尚不能稱完美，但也已經將政治領導發揮到淋漓盡致，行政執行也緊密配合，讓台灣防疫目前做到滴水不漏，其實更要歸功於盡責防疫的基層官員。

這次武漢台商包機返台，接受更完整專業的醫療照護，但因從疫區回台，也必須先接受政府提供的適當場所隔離觀察，讓疫情不擴大。（資料照）

雖然外界也有質疑，政府沒有掌握好口罩產能，筆者必須指出，台灣是依循市場經濟邏輯運作的民主自由國家，在無疫情的承平時期，口罩並非所謂的戰備或防疫物資，非政府所能管制的項目。這次武漢肺炎罕見造成中國重大疫情災難，台灣面對疫情，政府近日也緊急宣布口罩為防疫物資，政府將徵用國內口罩工廠生產的醫用口罩，並由疫情指揮中心分配提供防役、醫療與民生需求。

換句話說，口罩將停止出口國外，也將由政府指揮工廠生產口罩，並推動一般民眾實名制統一赴特約健保藥局購置口罩。較具公平性的實名制推出後，針對過去買不到口罩的民眾，相信可以緩解部分民怨，也讓口罩產能能夠按真正需求生產，不至於產生嚴重的產能不足或過剩問題。台灣目前正面臨防疫總動員，政府將口罩以戰時物資處置的心態做好準備，相信國人對政府危機處理的盡責表現也看在眼裡。

防疫不只要中央政府有著良好的政治判斷，地方政府第一線協助配合，也是行政執行能否成功的重要因素，這次武漢台商包機返台，可以接受更完整專業的醫療照護，但因從疫區回台，也必須先接受政府提供的適當場所隔離觀察，讓疫情不擴大。

而隔離地點因為中央與地方政府的十足默契配合，讓這次台商返台到特定地點接受隔離觀察，沒有引起一般民眾恐慌，這是中央、地方針對這次罕見的人道危機，所達到的完美合作典範；其次，當然台灣人民也認知到，台商也是同胞，民胞物與的大道理之下，人道救援也是我們可以做好的事情。

盧秀燕沒有突然擅自披露返國台商安置地點，而是相信中央安置的安排，也派出地方資源協助，讓這次防疫人道救援沒有出現什麼嚴重的差錯。（資料照）

這次要給盧秀燕拍拍手，國民黨籍台中市長盧秀燕面對中央將部分台商安排在台中，並無表現抗拒或排斥的激動言論，更沒有無理取鬧，地方首長理性冷靜的判斷並信任中央政府的醫療專業，讓這次防疫作戰完全擺脫藍綠對抗，共同團結面對難關，這實是台灣人之福。盧秀燕臉書就提到，她會「與中央共體時艱」，這是非常難得的政治高度。

盧秀燕沒有突然擅自披露返國台商安置地點，而是相信中央安置的安排，也派出地方資源協助，讓這次防疫人道救援沒有出現什麼嚴重的差錯，中央、地方緊密配合執行重大任務，筆者都給予高度肯定。這次防疫指揮中心安排部分台商到台中安置隔離，盧秀燕就提到，她接獲通知後即召開應變會議，以最高標準因應，希望每位家人都能平安健康；她更說，防疫視同作戰，作戰需要中央地方攜手合作，她要求市府相關局處要更謹慎小心處理；基於職責她已向中央充分反映地方民意，也呼籲中央務必徹底落實隔離配套措施，我們共體時艱戰勝這場疫情。

面對武漢肺炎的疫情，中央即將實施實名制購置口罩，也盼民眾不要搶購，可以讓更有需要口罩的人買得到口罩。實名制上路後，中央除了要積極宣導防疫，也需要時時體察民意，發現實名制落實過程中的各種問題，並能儘快提出方案解決問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上公布一名乘包機返台的武漢台商確診，一度哽咽落淚。（資料照）

防疫如同作戰，在蔡英文總統、蘇貞昌院長的主政下，藍綠地方政府人物應要暫時放下成見，中央地方政府也需要更緊密合作，不應該再分政治意識形態、更不要有所謂的藍綠對抗，應該要萬眾齊心共同防疫，國人同胞也要信任我們的政府有決心帶領台灣度過這次難關，讓危難能夠降低到最少的程度。

（政治評論家）

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