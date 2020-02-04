自由開講》若為防疫故，形式盡可拋 籲請全國各級學校開學日統一

夏學理

中央流行疫情指揮中心於前（2/2）日決定，108學年度第2學期高中職以下學校自原2月11日，延後至2月25日開學。昨（2/3）日指揮中心再做決議，各大專院校延至2月25日「後」開學。這「後」字之差，讓大專院校自主做成了延至3月2日開學的決定，理由是：「以便各校有充裕時間做好防疫工作」。

大專院校學制比高中職以下學校短兩週，換言之，歷年寒暑本就較早放假、較晚收假。以今年為例，原訂的2月17日開學，即比高中職以下學校晚了一週。如果，相對應變時間已比高中職以下學校事實多出不少的大專院校，仍堅決認定必須延至3月2日開學，「各校才有充裕時間做好防疫工作」，如此，為考量各級校園的共同安全，指揮中心何不一併把高中職以下學校，同步延至3月2日與大專院校一起開學？

2/25與3/2究竟差多少？扣除228連假，其實只有3天。這三天很難補救嗎？如果決策者願意為緊急防疫暫拋「20週/100日」的學制規定，3天的課程並不是沒有辦法可做彌補。或就算比照前日決議二之「高中職以下學校2/15不再需要為小年夜補課」，則又會對學生的實質學習收穫，產生什麼無可挽救的顯著影響？

卡在228連假，家長為了顧及學童防疫安全，或寧可選擇在開學之初請假三天，待隔週再讓學童去上課。疫情當前，學校又怎麼可能不准假？倘屆時確有一定比例決定如此，則勢必增加教室管理困擾。（資料照）

卡在228連假，反比較可能會普遍出現的是「技術性請假」。亦即，家長為了顧及學童防疫安全，或寧可選擇在開學之初請假三天，待隔週再讓學童去上課。疫情當前，學校又怎麼可能不准假？倘屆時確有一定比例決定如此，則勢必增加教室管理困擾，讓導師、校方徒增與家長來回聯繫，以及對請假學生重做課程與班務說明的工作。

籲請中央流行疫情指揮中心與教育部，為了全面杜絕校園群聚感染風險，且絕對聚焦於防疫工作，務請以「武漢肺炎」疫情的衝擊防衛，做為全國學子開學日的唯一考量。基此，重新宣告不分學制、學校，一律延至3月2日始恢復上課。嚴峻疫情持續發燒，形式化的顧慮上課週數與假期長短，顯然與全力對抗病毒無涉。

為了有效防疫，請決策者萬萬不可拘泥於學制與假期規定！

（臺師大表演所所長）

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