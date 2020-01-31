自由開講》「范瑋琪們」所犯的邏輯謬誤

邱煜程

這幾天，台灣民眾熱議政府到底是否應出口（捐贈）口罩給中國。筆者認為，研議防範武漢肺炎疫情擴散的政策問題，應該信任政府決策並尊重醫護專業，人民則應依相關部門指示做好自主管理，團結抗疫。

然而，此議題竟可在台灣內部引起對立，顯示台灣社會面臨重大「外患」時容易產生自我「內亂」的悲哀。筆者認為，「范瑋琪們」的許多言論，存在諸多基本邏輯謬誤，迄今無法自我釐清。筆者提出幾點拙見，供各界理性反思。

「范瑋琪們」自始自終強調人性良善、關懷「同胞」、世界和平，例如把香港反送中事件稱作是「政治事件」，她無能為力，但對於事件中造成香港警民對立、傷亡，卻選擇自我喪失話語權，一句話都不曾指教中國政權，把怒罵蘇貞昌院長「狗官、王八蛋」的「語言能力」自主封印。

然而，自行腦補禁止出口口罩的政策是有「政治目的」的「范瑋琪們」，此刻又對「政治事件」展現即時的強大批判能力，將禁止出口口罩，認定是帶有仇恨的政治意圖而批判台灣政府，遇到反送中，卻改口說政治事件無能為力評論。「中國人民是同胞、是人類」，但香港人就不是了。

「范瑋琪們」還強調：台灣是這麼富庶的國家，怎會有口罩不足的問題？並認為提供中國人民口罩圍堵疫情，好過消極自我防堵來的有效。

近來相繼重話抨擊政府防疫措施，引發爭議的藝人大小S（左、右）與范瑋琪（中）。（報社合成／翻攝自臉書）

先姑且不論「范瑋琪們」的世界裡，是如何看待「台灣的富庶與中國的貧困」，一個佔全世界口罩產量達50%以上的泱泱大國，迄今既沒有主動向全世界表達救濟口罩物資的需求，又到底憑什麼立足點認為，一個極度鄰近疫區，且被美國認為「疫情擴散風險在世界排名第二」的口罩進口小國，需要「主動且立即的」出口口罩予中國。

然後，再扯到美、日或其他國家提供防疫物資予中國，但他們被擴散的風險都尚遠遠不及於台灣。是不是此刻的台灣安全到，讓「范瑋琪們」忘了台灣深陷疫情感染擴散的風暴之中？當自身且難保時，何以保護他人？

最後，中國明明自產口罩，但人民買不到口罩，那是中國政府的施政能力問題；退一萬步假設，若真的是中國自產不足，卻不尋求國際援助，還隱匿疫情，依然是中國政府的問題。

台灣管制口罩出口後，仍能維持一個口罩八元，中國自產口罩卻讓口罩漲到一個四、五十元。「范瑋琪們」選擇性的不聽、不看、不想，卻選擇優先辱罵台灣政府及公僕，批判對象錯了，優先順序也錯了，整個邏輯都錯了。

（環境工程師）

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