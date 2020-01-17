自由開講》偏遠學校條例 未見其善 先見其惡

陳啟濃

因為《偏遠學校振興條例》的通過，造成老師選擇服務學校的考量，產生有別以往的改變，雖然對偏遠學校好，卻降低了老師任教一般學校的意願。這樣的傷害，恐怕不是教育部當初為提高教師服務偏遠學校誘因的好意，能夠事先設想出的不良效應。

問題出在許多偏遠學校其實跟一般學校相距並不遠，加上享有更多的福利優待措施，產生磁吸的效應。

偏遠學校需要久任的教育人員，雖是不爭的事實，然而一般學校，因為學生多、問題多，其實更需要經驗豐富且服務熱誠的優秀老師，可以長期服務以利經驗傳承。（資料照）

在筆者服務的鄉鎮，有位本來在靠近市區一般學校任教的國小老師，家裡就住在學校附近，已經在學校代課好幾年，教學認真，各方面表現優秀，深獲歷任校長讚許。他因為考了好幾年大學附設的教育學程都沒考上，去年卻選擇到更遠一點的一所偏遠學校任教，因為偏遠條例有明訂：在偏遠學校服務滿三年，可以優先取得修習教育學程的機會。

另外一位傑出的校長，在離市區車程大約二十分鐘的偏遠國小任教。快要任滿八年了，他擔任主任時學校的家長，早已癡心盼望他能在任滿八年後，回到市區這所學校服務。然而因為偏遠條例，打破以往校長任期最長八年的規定，放寬偏遠學校校長任期可以長達十二年，而且還有獎金可領，於是這位校長規劃要留在原來的偏遠學校繼續服務。

教育部的用意，本來是鼓勵優秀教師能在偏遠學校長期服務，以穩定偏遠地區的師資，造福偏鄉學子。卻沒有料想到，良法美意還沒實現，對於一般地區學校的傷害卻已產生。尤其是許多所謂的偏遠學校，其實離市區不算遠，有的甚至只有一、二十分鐘車程，而且大都是小型學校。優秀老師選擇對自己更有利的偏遠學校任教，經驗豐富的校長不想到市區的學校服務，因為偏遠學校規模小、狀況少，可以久任，又有獎金。

這樣的情況隨著偏遠學校條例的實施，衍生的不良效應將會一一浮現。偏遠學校需要久任的教育人員，雖是不爭的事實，然而一般學校，因為學生多、問題多，其實更需要經驗豐富且服務熱誠的優秀老師，可以長期服務以利經驗傳承。經驗豐富的校長老師們，爭先恐後自願待在偏遠學校，將造成一般學校的辦學相對不利。

（水里國中校長）

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