自由開講》台灣飛機不是中國飛機！

蕭嘉弘

義大利機管局召集中港澳台的航空公司，宣布中國飛機禁飛義大利政策，以具體保護義國國土和人民的衛生安全。這一禁，把台灣和武漢肺炎重災區的中國搞混在一起了，而且很可能是衝著目前台灣直飛羅馬的「China Airlines」而來。

義大利當局寧願錯殺，「不怕一萬，只怕萬一」，只為了避免義大利首都機場上掛名「China」機隊出現的視覺和人心衝擊，引發恐慌。

武漢肺炎蔓延肆虐，各國紛禁中國客機入境，台灣竟受無辜牽連。龐大公資源長年投注華航，不但沒能行銷台灣，反而是在幫中國「免費行銷、努力宣傳」，格外諷刺。（資料照）

台灣民航最大機隊，具有官股色彩的「華航」還不需要改名嗎？Japan Airlines是「日航」、Thai Airways是「泰航」、Malaysia Airlines是「馬航」，那我們的China Airlines當然是「中航」。別再自欺欺人了，如今龐大公資源投注華航，不但沒能幫忙行銷台灣，反而是在幫中國「免費行銷、努力宣傳」，令人氣結！

「中航」改名不涉修憲，全面執政的本土政黨，還在等什麼、怕什麼？2003年護照加註台灣至今已過十六年，促進國際社會辨別和認出旅客來自「Taiwan」，但上頭的China大字，仍易使外人將我們台灣人歸屬和中港澳一體，一如這次的「義大利禁中國飛機」事件。

我們也該自我檢討，從自己改進做起，擺脫中國的無妄之災，更該表明和抗議WHO將台灣劃歸中國的粗暴和脫離事實；將來一併推動護照封面上China字縮小，或改用ROC縮寫，將中華郵政的China郵票改成「台灣」郵政和郵票，是採取一致措施，重新全球行銷「台灣」的時候了！

（旅遊業）

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