自由開講》「中國包機」撤台僑時，蘇貞昌院長應慎思之處

段正明

政府顧及人道之時，千萬不可忘記正在交手的是一個完全沒有人性的兇殘政權，而必須在整體台灣國民利益最大化的情況下做出決定。圖為武漢肺炎疫情擴散，中國封城導致超過500名台灣公民受困。（台北市家長會長協會提供）

中國不願讓華航前去接送我國滯留武漢與湖北的僑民，反而欲派「中國包機」（上海航空）撤退台僑來台灣。就國家利益的觀點，則須說明下列幾個政府應該在此次「中國包機撤僑」中應注意之點：

一、慎防共匪操弄「一個中國」原則傷害國家利益：

中國在對待世界各國派機前往時，乃極盡刁難之能事，其派機前往台灣，更是吃足了台灣豆腐，等於免費為中國的「一個中國」政策宣傳。在我國受到「一個中國」打壓，許多國民的國民旅行自由權被限制，以及被視同「中國疫區」無辜遭受國際社會歧視和排擠的同時，小英政府讓中國派包機前來，想必是行政院長蘇貞昌及其團隊絕對基於人道考量、照顧同胞，而不得不的決定。

然而這對於國家利益卻仍是重大傷害，並且難保沒有後遺症，在「讓中國派遣包機前來時」，絕不可留任何餘地給共匪操弄。八八風災時馬英九政權的錯誤因應，即為前車之鑑，行政院團隊應該備妥方案應對。

二、提前對於「中國包機安全性」做出合法軍事應對：

改裝民航機甚至冒充民航機突襲機場，本來就是戰略上的可行之道，這在世界戰史上也不乏其例。中國的包機自然不該排除國軍相關軍事應對，對於所有進入台灣的台灣僑民，更應詳細鑑別身份，甚至降落地點也應有安全性的考量。政府對於中國包機入境的軍事層次嚴格審驗、監督甚至進入相關隔離場所，甚至提前做出軍事佈署，在國際法上都具備正當性。蘇院長對此更應妥慎因應狡獪共匪政權，必要時應讓國防部說明如何因應，以安定民心。

三、中國包機航班人員與乘客管制與檢疫之必須性不可打折：

中國航班飛行來台，是否帶有其他武漢病毒或其他疫病，甚至相關「台灣乘客或機組人員」是否會聽從我方在降落點的安排，都可能引起台灣社會意見爭執和分裂。就此，政府應該依法執行「傳染病防治法」對於中國航班機組員及相關台灣乘客的檢疫措施，如現行的檢查武漢肺炎、非洲豬瘟、口蹄疫及鼠疫等中國流行病疫物品、食品，以確保國人安全，萬萬不可便宜行事，以免以人道之名傷害全體台灣人民之重大利益。

蘇貞昌院長顧及人道之時，千萬不可忘記正在交手的是一個完全沒有人性的兇殘共匪政權，而必須在整體台灣國民利益最大化的情況下做出決定。

（律師，民間司改會歐洲特派員）

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