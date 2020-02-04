自由開講》口罩風波：國民黨挺韓挺到失去人性？

木宇同

國民黨一群高雄市議員日前召開記者會表示，罷韓團體「刻意以口罩作為連署誘因」，用醜化、去脈絡的方式來挺韓，難道代表國民黨的市議員們，連挺韓的正當理由都找不到嗎？何苦要用這樣錯誤的方式來誤導輿論？事實真相很單純，不過就是將先前選舉未發完的口罩，在罷免活動中發送而已。

高雄人已經在總統大選用投票表示對韓國瑜的態度了，請國民黨議員們別再低估高雄人的智慧。

挺韓議員們應該搞清楚，罷韓是根本不需任何利誘的，光韓國瑜每次荒唐的發言，就可以變成罷免最強的催化劑！（資料照）

在一月落幕的總統大選中，蔡英文在高雄取得破百萬的選票，高雄市的投票率更高居全國之冠。媒體最新民調也顯示，有過半的高雄市民想要罷免韓國瑜，20-29歲的年輕族群更有高達七成，一面倒的比例想罷免韓國瑜。去年，坊間雜誌評比將高雄市的市政表現評為「全國倒數第一」，韓國瑜在高雄市的政績爛到有目共睹，所以多數市民想要韓國瑜滾出高雄，是非常合理的事情。

但國民黨的議員們至今仍搞不清楚罷免的來由，還當大家都是受到某特定政治力量驅使或誘惑，這樣落伍的質疑方式，讓人對國民黨判斷力不敢恭維。

這幾位高雄市議員都並非政治素人，都有選舉經驗，贈送選民的文宣多具實用性，也會多印，選完用不完也很正常，把用不完的口罩發放給連署罷韓的市民，又對防制疫情有幫助，難道不好嗎？更何況，這些口罩發放的時間是在中央疫情防治中心尚未統一徵收口罩之前，那段時間內大家都可以自由去買口罩，根本就沒有違規，實在不知道這些國民黨議員大動作出來開記者會所為目的為何？

國民黨議員們若真要找罷韓團體麻煩，想要支持韓國瑜續任市長，就請找出有意義的事例，可是我們看到的，不是韓國瑜的政績，而是挺韓的韓粉在反串罷韓團體，挺韓已經挺到失去理性和人性！

我們只看到韓國瑜針對尚未定論的疫情狀況，頻頻胡亂發言，還說要比照中國湖北政府蓋大型醫療收容中心，土地要求國防部營區釋出。韓國瑜不只搞不清楚狀況，對疫情現況發展不了解，也對未來病患的隔離方式毫無所悉。若真要找土地，國民黨在高雄還有很多違法登記在私人名下的土地黨產，都可以交出來用啊！



韓國瑜不只不用心防疫，在台灣鬧口罩荒的時候，還帶頭呼籲政府捐口罩給中國。他到底吃錯甚麼藥了？挺韓議員們應該搞清楚，罷韓是根本不需任何利誘的，光韓國瑜每次荒唐的發言，就可以變成罷免最強的催化劑！

（高雄市民）

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