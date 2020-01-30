社論》防疫必須「先自救才能救人」！

相較於武漢人因當局廿三日封城決定受困，中國各地近日竟出現民眾為求自保的「封村」現象，中國公安部廿八日終對這種「違法」行為發出警告。圖為中國山東省鄒平市一處村落，廿六、廿七日公開掛牌禁止外地人進入。（法新社）

武漢肺炎迅速蔓延，全球已有逾六千多個確診病例，而中國確診病例逐日激增，武漢及周邊城市封城，公共交通運輸大規模停駛，大型活動、各大遊樂場紛紛停辦停業，春節假期延長等，在在顯示其已成為重災區。此外，周邊國家甚至全球各大洲也因中國觀光客湧入而受到波及，幾乎都出現確診病例。對於台灣而言，無論觀光、經商或就學、就業、婚姻，與中國堪稱接觸緊密，因此疫情如何發展，令人憂心。國人必須要有最好的準備與最壞的打算，做好防疫工作。

目前台灣的疫情仍屬輕微，絕大多數確診病例為境外移入，但也出現了本土的感染案例。然而，醫學報告指出，此一新型冠狀病毒目前仍無特效藥可以醫治，尤有甚者，在感染者尚無症狀時已具有傳染力，潛伏期並高達十四天，因此春節過後是否會爆發第二波疫情，國人不能掉以輕心。欣慰的是，政府已做好萬全的防疫措施，迅速成立中央疫情指揮中心通盤規劃防疫工作，除了提升疫情警戒等級外，更及時禁止中國台灣雙向觀光旅遊，並停止非必要之交流，且對居家隔離人員進行嚴密的電子監控，以防止出現社區感染的失控狀態。尤其，國人在歷經十七年前的SARS風暴後，民間的自主管理措施與防疫意識均大大提升，在捷運、戲院、車站、醫療院所等大眾公共場合，幾乎人人戴上口罩，可見多數民眾已養成良好的公共衛生習慣，對於防止疫情擴散，必然大有助益，使之不致重演SARS時全國人心惶惶、消費大量萎縮及金融市場受到重創的夢魘。

然而，在疫情蔓延之際，仍發生一些特殊現象，其背後的動機與意涵實不容國人輕忽。此即中共對台灣的網路戰，以假訊息帶風向，製造假議題，試圖挑撥兩岸民眾的對立情緒，以及轉移中國民眾對中共政權防疫無能的不滿，可說動作不斷，攻擊規模亦大幅升高，台灣必須高度警惕。其實，此波網路攻擊大約分為兩個階段。第一波攻擊係在疫情初發之際，中共為了淡化疫情，製作了內容、主題一模一樣的文宣，大量在社群平台上散播。其主題為「大陸搞個小小肺炎，十幾億人才死了六個，你們就怕到要瘋了」，以及「美國去年一千多萬人感染流感，死了六千多人，是不是要禁止美國人來」等不當類比，做為眾多網紅貼文與名嘴批判政府禁止中國觀光客來台的統一說詞。

第二波攻勢則為鋪天蓋地對「政府禁止口罩出口一個月」政策進行猛烈的批判。最明顯的現象乃是近幾天部分主要靠中國市場賺人民幣的藝人，突然在社群平台上以極其不雅粗鄙的字眼，例如「狗官」、「還是個人嗎」、「恨比病毒更可怕」等，砲轟小英政府的口罩政策，有意塑造民進黨仇視中國人，見死不救的冷血形象，企圖激起中國民眾同仇敵愾的憤怒。事實上，台灣禁止口罩出口係為了確保國人的需求，自救之後才能救人，更重要的是，中國是世界最大的口罩生產國，台灣反而必須向中國大量進口，再對照近日台灣通路上的口罩都被一掃而空，可見台灣絕對不是見死不救，而是心有餘而力不足。但此一實情卻被網路帶風向者刻意忽略，而部分知名演藝人員不知是有心抑或無意，也盲目跟著起舞，確實容易造成兩岸民眾的誤解，擴大彼此的隔閡與歧見，成為台海和平穩定的隱憂。

防疫本屬人道、人權的範疇，要以民眾生命安全做為最高考量，不應涉及政治與意識形態，才能發揮愛與關懷的精神，幫助民眾度過疫情的嚴酷考驗。台灣做為一個民主、文明的國家，一向熱心參與國際的人道救援，若是中國在防疫物質上出現匱乏不足現象，台灣無論官民只要行有餘力，必然鼎力相助。遺憾的是，中共政權的防疫措施顯然仍以政治立場為優先，例如不願與我協商撤離受困武漢的台商，以及仍不放棄在網路上帶風向、製造假議題，攻擊台灣。如此作法不僅無益於防疫，更容易在兩岸人民之間引發對立衝突，絕非兩岸人民之福。

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