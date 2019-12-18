自由開講》高雄人沒有對不起台灣，但韓國瑜對不起高雄人！

吳志知

日前國民黨總統候選人韓國瑜藉故在臉書發言，痛批「民進黨對不起高雄人」，認為民進黨拍攝的廣告「過於傲慢」。民進黨在高雄執政多年，失掉執政權，確有值得反省之處。但韓國瑜去年甫當選高雄市長，把高雄人高度寄望他為高雄帶來發展的機會，弄到施政滿意度全國最後一名，竟然不知自我反省，還請長假落跑去選總統。心中沒有高雄的不就是韓國瑜？

國瑜去年甫當選高雄市長，把高雄人高度寄望他為高雄帶來發展的機會，弄到施政滿意度全國最後一名，竟然不知自我反省，還請長假落跑去選總統。（資料照）

在民主政治的時代，民意如流水，國家的主人對於從政公僕嚴格亦是民主常態。中國國民黨在台灣獨裁統治三十八年，解嚴後，第二次總統公民直選就丟掉了執政權。在台灣，沒有萬年執政的政黨，在高雄當然也沒有政黨能永遠當家。

高雄人很善良，也很講感情，這個地方是美麗島事件、橋頭事件的事發地，是少數黨外曾贏得執政權的所在。許多民主運動都和高雄息息相關，民進黨在高雄的治理成就了「南方經驗」，高雄市也成為高雄人從黨外到民進黨時期長期引以為傲的縣市。

這地方給予民進黨長期治理的機會，同樣的機會在去年也給了出生於台北，住家在雲林十多年的韓國瑜，讓他在與高雄毫無淵源之下當選高雄市長。這過程，對民進黨是當頭棒喝，但也象徵高雄人的寬容與度量。對於高雄市民給予他這麼多的寬容與期待，韓國瑜的回報方式就是落跑去參選總統。選前說自己「絕不落跑，否則愧對市民」，選後拔腿就跑。

若說施政成績讓人驚艷也就罷了，但其施政是讓人驚嚇，這些作為在民調中都已經顯現。過去高雄市政滿意度經常是名列前茅，而韓國瑜就職後的施政滿意度則在全國敬陪末座。韓國瑜這樣的表現，從不反躬自省，只以為是別人在糗他，殊不知自己的言行舉止早讓高雄市民憤怒不已！

公民團體發起罷韓行動，將於十二月廿一日舉辦大遊行號召10萬人上街。（資料照）

最新的民意調查顯示，已有超過五成的人贊成明年罷免韓國瑜。韓國瑜一點也不冤，因為台灣從沒有市長就任才數月就自請長假，跑去參選下一個職務。韓國瑜自己的惡搞，早已弄到市民天怒人怨，發大財的就只有韓國瑜一家及其親友們，但高雄人一無所獲。

身為高雄市民，我不認為去年市民的選擇有對不起誰，但我確定的是，假如沒有高雄市民終於發現錯選了韓國瑜的經驗，竟然讓韓國瑜用同套騙術當上總統的話，將會是何等的慘劇。我要呼籲高雄人徹底看清楚：今日高雄，可能就是明日台灣，如果大家還能容忍韓國瑜今天對高雄人的背信忘義，明日他若將台灣利益棄如敝屣，屆時可就欲哭無淚了！

（高雄市民）

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