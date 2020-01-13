自由開講》為什麼高雄人要持續罷韓行動？

簡煥宗

高雄市長韓國瑜被動角逐總統大選慘敗後，終於想起他是高雄市長。然而，我們要罷免他的決心，不會因他慘輸就放棄；相反地，我們更要積極展開罷韓行動，利用憲法賦予我們的權力，淘汰不適任的政治人物。

很多人會問，為什麼罷韓團體還要窮追猛打，徒耗行政資源來造成社會持續動盪？難道不能好好讓他做滿市長任期嗎？國民黨也說，都已經選輸了，難道不能放下罷韓？但對於高雄人來講，過去這一年市政空轉、以及人與人之間被撕裂，已經成了不能抹去的傷害。

2018年底，有89萬人寄予厚望，相信韓國瑜能夠帶給高雄發大財的願景；可以挖石油、有愛情摩天輪。但這些政見全不見，拿來宣揚政績的鋪馬路、清水溝，僅是完成政府應做的基礎工作，重大建設卻荒廢停擺。面對社會的迅速改變，高雄若持續空轉，沒有任何可執行的遠景，將對這座城市產生不可回復的傷害，因此我們要堅定罷免韓國瑜市長的決心。

面對多次縣市長或市政滿意度調查，高雄市幾乎都在末班車，甚至倒數第一名，我們的市長卻選擇忽視結果，甚至拒絕承認；面對議員們的建言，或媒體的詢問，韓國瑜以害怕得罪當權者，記者們的良心都被狗咬般反嗆。以這樣藐視的心態對待提出建言之人，因此我們要堅定罷免韓國瑜市長的決心。

去年底高雄罷韓大遊行晚間空拍圖，參與遊行的民眾紛紛打開手機的燈光，在現場形成一片絕美但憤怒的「燈海」。（資料照）

2019年底，有50萬人上街頭發出不滿韓國瑜施政的怒吼，韓國瑜卻號召自己的粉絲上街遊行對抗，為何剛好選在同一天？根本企圖營造衝突，刻意製造對立。而罷韓的民心表現，卻被韓國瑜以「台灣民主史上最大塊遮羞布」來羞辱自己市民，毫不在意自己市民的心聲，這樣屢屢挑釁市民之行為，因此我們要堅定罷免韓國瑜市長的決心。

韓國瑜曾經說過「鳳凰都飛走了進來一堆雞」、「怎麼瑪麗亞變老師了」等這些國籍歧視的言語，又提「玩女人」、「嫖妓」、「有一萬個工作我就以身相許，晚上陪你睡覺」等，這些公然帶頭詆毀女性，歧視種族等糟糕言論，透過媒體加深民眾的刻板印象，絕對不是一句開玩笑可以帶過。作為一位市長，其言詞已重創高雄及台灣形象，因此我們要堅定罷免韓國瑜的決心。

不只政見、言詞有問題，韓國瑜用人爭議也是連爆不停，前觀光局主秘高美蘭就是夫人李佳芬的閨密，其兒子趙子淵也因母親而進到市府擔任市長室機要秘書。不只如此，李佳芬的秘書程建騰，在學歷及經歷都未有相關經驗，竟差點當上高雄土地開發公司總經理；高雄捷運的監察人，韓國瑜則任命招待所女主人夏昭麗。更誇張的是，其小內閣原本要接任原民會主委的林國權，曾涉及吸金案遭起訴。這種種人事安排，都顯示韓國瑜用人草率，並重用家臣、朋友，未真正替高雄市確實找到合適人選，因此我們要堅定罷免韓國瑜的決心。

蔡英文上任後積極改革，許多過去都不敢執行的任務都一一改變成真，例如面臨破產的年金改革、人權普世價值的性別平權等，這些都是前馬英九時代所不敢面對的，然而韓國瑜忽略事實，宣稱上任總統後要取消年金改革及大法官釋字748號施行法，這樣操控民心，不願面對及告訴民眾真相，只為反而反，一再顯示韓國瑜並未真正擁有做為政治人物的良心，因此我們要堅定罷免韓國瑜的決心。

面對雲林農舍、七棟豪宅的爭議，都攸關政治人物的誠信問題，韓國瑜若誠心回答大家的疑慮，相信這些爭議都不是困擾。然而韓國瑜選擇逃避，大罵媒體沒水準、沒有良心，甚至認為所有建言或質疑都是造謠、抹黑，對一個政治人物最基本的誠信問題都無法面對，我們實在無法想像未來如果發生更多市政問題，我們都無法確切了解真相，因此我們要堅定罷免韓國瑜的決心。

我要再次強調，高雄沒有空轉的時間，更沒有倒退的機會，大家都已看到韓國瑜的種種不適任行為，高雄人無法承受四年的傷害，更無法接受撕裂台灣人民之人繼續撕裂高雄彼此。

當初韓粉在霸凌他人時，你韓國瑜為何不出來制止？你當時還說那是「綠營反串的」！在罷韓遊行的同一天，你也舉辦挺韓遊行，你的心態是什麼？相信大家都瞭解。愛與包容的涵義，多數市民都很清楚，但不包括你這種居心不良的人！因此我們要堅定罷免韓國瑜的決心。

民主自由的可貴，除了在於票選出替我們服務的公僕，更可以因為政務官的不適任而擁有罷免他的權力。罷免能不能成功，關鍵仍在韓國瑜身上，但無論如何，選舉、罷免，不只是憲法賦予我們的參政權，更是民主社會該有的過程與經歷。

（高雄市議員）

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