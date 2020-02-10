自由開講》2020台灣的終局之戰

◎張宮熊

經過2019年一番激烈廝殺，過程詭譎多變、高潮迭起，這場原本許多人認為台灣總統選舉歷史上最詭譎多變的選舉在2020年1月11日落幕。「發大財經濟賽局」終究不敵「芒果乾政治賽局」！

筆者在去年初即已預測這場總統選舉是台灣經濟賽局與政治賽局的最後一戰，其結果將影響台灣至少10年的國家命運。

如果以政治沙灘賽局角度來看，公元兩千年至2016年為止，沙灘的兩邊是統、獨，中間是不統不獨的「維持現狀」，誰掌握中間選民誰便勝出。但經過2020年一役，沙灘賽局已經產生質變：和中國的「統一」選項已經被逐出沙灘之外。沙灘的兩個極端變成了「台灣」和「中華民國」，沙灘的正中間則是「中華民國台灣」！蔡英文總統成為繼李登輝總統之後台灣第二個賽局高手。她把「維持現狀」成功替換為目前選民心中最大公約數「中華民國台灣」。不但讓寄望庶民形象的韓國瑜意外大敗，更讓北京驚覺強加在台灣頭上「一個中國」的緊㧜咒失效，「和平統一台灣」已經成了不切實際的海市蜃樓。

蔡英文總統成為繼李登輝總統之後台灣第二個賽局高手。（資料照）

沙灘賽局的第二個質變是多數台灣人民捨棄了經濟沙灘、選擇了政治沙灘。亦即未來十年，台灣多數民意支持選擇國族主義勝過民生主義。不管未來日子過得如何，「拒絕中國」成為首要施政前題。無法接受此一前題的任何決策將被排除。合理推測，台灣的內部政治環境將穩定趨於一致；但外部經濟環境將穩定趨於嚴峻。

與此同時，兩岸之間的「對撞賽局」即將升溫。尤其在武漢病毒事件後，中國高層會不會趁機把對台工作升溫以便移轉內部社會的壓力？例如副總統當選人頼清德在武漢病毒疫情擴散期間，出訪美國參加總統祈禱早餐會，與川普、朋斯同場；中國馬上以軍機再次遶台以回應。2020年是否成為兩岸新關係的臨界點？正考驗著兩岸領導人：台灣在外交上尋求突破過程中，是否進一步刺激了正在疫情發燒中的大陸失去對台灣的理性與感性？

2020年起中國在經濟、外交、國防各個層面上對台灣已經沒有任何糢糊與讓利的空間，對台政策將更有可能直球對決。不知道在台灣人民做出政治決定後，除了瘋搶口罩與衛生紙外，老百姓和企業是否做好實質的全面性準備？

（2018-19世界名人錄得奬人、大學教授）

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