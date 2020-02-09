自由開講》呼應醫界的聯署－台灣政府不該為了救少數人 反而害了多數人

◎陳啟濃

台灣的醫界有11萬人聯署，支持政府不能無限制接回目前在中國的台灣人。依筆者審慎多慮的意見，應該支持政府，在疫情還無法控制的情況下，目前應停止接受任何居住中國的人入境。

醫師吳欣岱（左三）發起「嚴守防疫底線，醫護連署做人民後盾」活動，提出台灣政府主導實際登機人員、台灣防疫人員陪同、審慎評估台灣醫療能量逐批開放包機等三項訴求，並於8日前往陸委會召開記者會同時遞送連署書。（資料照）

第一：台灣政府與台灣人，普遍不夠了解共產黨。共產是全球最大的黑幫集團，不僅擁有權力，還握有國家資源。只要想像有黑道的手段，加上國家等級的權勢，他們的邪惡，無神論的不相信良心的價值，以及做事不擇手段殘酷。台灣人不認識中共的本質，無法和他們打交道。

第二：防疫如同作戰，台灣人為了共體時艱，表現出的溫暖，以及對國家政策的支持，連學校都因為要避免疫情擴大，延後開學了。大家的配合和與犧牲，無非是希望能平安度過這次世界級的病毒。正因為台灣無法深入體認共產黨的文化，第一班機運回了病毒，如同中共對台灣進行生化戰，把生化武器用飛機運送到台灣。這是中共對台生化戰的變異作法，用人道當理由進行危害台灣人的戰爭。

第三：台灣人不僅對中共沒有敵我意識，台灣跟中國的關係，密切的程度，足以讓台灣陷於萬劫不復之地。成千上萬的台商、台籍員工加上中國籍配偶，正因有一就會有二，無三不成禮，陸陸續續沒完沒了。這樣的情況，正是先前有美國醫療專家認定的，台灣受到中國疫情的影響，將會是全球最嚴重的原因。

第四：呼應醫界專業上的聲明，台灣的醫療資源，特別是急救儀器，數量有限。如果再繼續接收從中國回來的人，台灣醫療資源將應接不暇，全面癱瘓。再說台灣並沒有封閉世界窗口，從一位跟父母到義大利確診染病的年輕人，就能看出台灣因為國際化的流動，仍然存在許多人會染病的危機。

若說這樣是自私，因為資源有限，要先照顧好自己人；若說人道，當飛機載著病毒回來，這對台灣人有何人道？如果因為不量力，失去理性的救人，這是害人不是救人，為了救少數人，反而害了多數人，讓大家一起葬命，非常不智。

（水里國中校長）

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